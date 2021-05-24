157 участников из 12 регионов за 4 дня: как пройдет Кубок Корпорации «Центр» спустя год в очном формате в Ижевске

Кубок Корпорации «Центр» пройдет в Ижевске в 12-й раз Фото: Ильяс Бекмансуров

11 июня в Ижевске начнется один из самых масштабных и значимых шахматных турниров не только Удмуртии, но и России. Кубок Корпорации «Центр» — это этап Кубка России 2021 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет. В этом году он пройдет с 11 по 19 июня. Сколько ожидается участников и как повлияла на соревнования пандемия?

КАК ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ?

Спустя два года, 12-й Кубок Корпорации «Центр» пройдет в очном формате. Дети четырех возрастных категорий лично встретятся с соперниками. За четыре дня приема заявок уже 157 человека зарегистрировались на участие. В столицу Удмуртии побороться за путевку на Кубок России приедут юные шахматисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа. Как говорят организаторы, дети очень ждут соревнований, а тренеры из других регионов звонят и спрашивают — ну когда?

В прошлом году Кубок Корпорации «Центр» проходил впервые в онлайн-формате Фото: Ильяс Бекмансуров

Идея организовать соревнования появилась у основателя Корпорации «Центр» Сергею Ощепкову. Мало кто верил, что игры будут пользоваться успехом — у детей каникулы. Однако сейчас на Кубок организаторы ожидают около 400 участников из разных точек страны.

КАКУЮ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВИЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ?

Каждый день участников расписан по часам. В день приезда у игроков начинается регистрация, комиссия по допуску и жеребьевка. Тогда же в 14:30 стартует первый тур. 13 июня пройдут второй и третий, пятый и шестой — 15 июня. 18 июня состоится завершающий девятый тур и в этот же день пройдет закрытие соревнований.

«Дни турнира у шахматистов очень насыщенные. Для участников планируются экскурсии по городу и культурная программа. Также в качестве интересного гостя и примера для юных чемпионов планируется приезд международного гроссмейстера», — отмечает исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЛА НА СОРЕВНОВАНИЯ?

Пандемия коронавируса вносит свои коррективы в проведение Этапа. Во время турниров все участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками. Приезжим гостям советуют проживание в отелях, рекомендованных организаторами. С размещением по сниженным ценам договариваются организаторы Кубка. В этом году выбрали три гостиницы, где для приехавших на Этап Кубка России по шахматам будут действовать специальные цены. Гости и участники также должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Каждый год в турнире участвуют около 400 человек со всех уголков России Фото: Ильяс Бекмансуров

«Сейчас для нас на первом месте даже не шахматы и шахматные успехи, а соблюдение мер безопасности. Чтобы дети приехали и уехали здоровыми», — делится Александр Ватлин.

Шахматные детские очные турниры в Удмуртии разрешили только в конце февраля. Все участники и организатора наверстывают то, что ждали столько времени. Тем более что за онлайн-участие детям не начисляли рейтинговые очки. Как поясняет исполнительный директор Федерации шахмат, онлайн также надоедает, ведь вживую играть интереснее.

Главное преимущество очных турниров от онлайн-формата — это возможность съездить в другой город. Есть другие регионы, другая культура, поэтому дети не только повышают свои навыки и мастерство, но и узнают новое в плане географии нашей страны.

Дети знакомятся между собой лично, позже встречаются на других турнирах и дружба перерастает в многолетнюю.

«Общение вживую ничего не заменит. Очные соревнования должны быть. И меньше шансов нарваться на нечестных игроков. На турнирах очных за игроками все-таки следят судьи», — поясняет важность встречи соперников лицом к лицу Александр Ватлин.

СКОЛЬКО ОЖИДАЕТСЯ УЧАСТНИКОВ?

За четыре дня заявку на участие подали 157 человек. Всего принять на соревнованиях организаторы планируют около 400. Если число превысит планируемый максимум, то будут выделены дополнительные места и площадку расширят. Кстати, подать заявку можно до 10 июня включительно до 18:00 по московскому времени. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму по ссылке. На почту придет ответное письмо с реквизитами для оплаты турнирного взноса. Не забудьте проверить папку «Спам», если не увидите письма в основной папке «Входящие». Будьте осторожны и не реагируйте на сообщения в социальных сетях от незнакомцев, которые просят оплатить взнос. Заявка и оплата проходит строго по прикрепленной ссылке!

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