Этап детского Кубка России по шахматам «Кубок Корпорации «Центр» пройдет в Ижевске в очном формате

Заявки на участие в Кубке принимаются до 10 июня Фото: Ильяс Бекмансуров

Одно из важнейших шахматных событий Удмуртии начнется менее чем через месяц. Кубок Корпорации «Центр» традиционно пройдет в Ижевске уже в 12-й раз.

Радостная новость — соревнование пройдет очно спустя год. Напомним, что в 2020 году оно состоялось впервые в онлайн формате. И, кстати, тогда побили рекорд по количеству регионов-участников - 34! В этот раз новые условия жизни вводят новые условия организации: все спортсмены и судьи должны предоставить отрицательный тест на COVID-19, во время игр обязательно соблюдать социальную дистанцию, организаторы после каждого тура будут обрабатывать доски, а участники руки антисептиком. Ну и - масочный режим.

«Ребята очень ждут эти соревнования! Мы уже начали принимать заявки из Перми, Новосибирска, Татарстана, ЯНАО», — делится исполнительный директор Федерации шахмат Удмуртии Александр Ватлин.

Удмуртия планирует принять около 400 шахматистов. Помимо турнирной программы, для детей подготовили экскурсии, а также обсуждается вопрос о приезде гроссмейстера для встречи с будущими чемпионами. Организаторы уверяют, что скучать детям точно будет некогда — иногда в один день проходит сразу два тура.

Кубок Корпорации «Центр» — это Всероссийские соревнования этапа Кубка России.

В 2021 году соревнования пройдут с 11.06.2021 до 19.06.2021 в Ижевске. Турнир проводит Федерация шахмат Удмуртской Республики. Принять участие могут юноши и девушки 2013-2016 года рождения (до 9 лет), 2011-2012 г.р. (до 11 лет), 2009-2010 г.р. (до 13 лет), 2007-2008 г.р. (до 15 лет).

Заявку на участие можно подать по ссылке до 18:00 по московскому времени 10.06.2021 включительно. Подробную информацию о мероприятии читайте в Положении.

Напомним, что первым после локдауна всероссийским детским очным был турнир по быстрым шахматам и блицу в Дебесах. А не так давно на базе детского лагеря в Ижевске прошла уже вторая профильная смена для шахматистов.

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