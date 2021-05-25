Под микроскопом: «Комсомолка» проверила, чистый ли песок на пляжах Удмуртии

Отдыхающие на пляже Ижевского пруда Фото: Амир Закиров

Официально купальный сезон в Удмуртии еще не открыт, но людей уже тянет плавать и загорать. По информации МЧС и администрации Ижевска, все необходимые проверки завершатся к началу июня.

Мы не стали ждать результатов, а отправились на три самых популярных среди ижевчан пляжа и собрали песок, чтобы разглядеть его под микроскопом.

Напомним, в 2020 году пляж Ижевского пруда долго не открывали из-за того, что в ходе проверки в песке обнаружились яйца гельминтов токсокар. Пляж обработали, после чего повторный анализ показал, что паразитов на нем больше нет.

Сухой песок, слева направо: пляж Ижевского пруда, Селычка, Гольяны Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Цвет у песка разный, он зависит от преобладающей породы Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Чтобы проверить чистоту песка, мы отобрали пробы одинакового размера на пляже Ижевского пруда, возле затопленного карьера в Селычке и на пляже в Гольянах. Конечно, мы не владеем оборудованием и методиками, которые позволяют достоверно выявлять яйца паразитов и другие потенциально опасные включения, но мы попытались визуально оценить чистоту песка.

Песок с водой, слева направо: пляж Ижевского пруда, Селычка, Гольяны Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Где чище – сложно понять Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В первую очередь мы добавили в каждую пробу одинаковое количество воды и перемешали. Взвесь во всех случаях получилась мутной, в стаканчике с песком из Гольян – в чуть меньшей степени. При этом, в песке из Гольян присутствовало немного растительного мусора. Самой грязной показалась вода в стаканчике с песком из Селычки – за счет еще большего количества мусора.

Чтобы разглядеть пробы внимательно, мы воспользовались световым микроскопом. Сначала мы брали немного взвеси и рассматривали под увеличением в 64 раза. Затем под увеличением в 160 раз рассматривали участки между песчинками – именно здесь была вероятность обнаружить загрязнения и паразитов.

Песок с пляжа Ижевского пруда под микроскопом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Песок на пляже Ижевского пруда выглядел довольно мелким и однородным. Ничего похожего на яйца мы не нашли, но нашли много растительных остатков и пыли – они образуют невнятные скопления в поле зрения.

Песок из затопленного песчаного карьера в Селычке под микроскопом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Селычке песок оказался еще мельче, так что найти участок, где не было бы песчинок, оказалось трудно. Крупные частицы в поле зрения – это именно они. А вот между песчинками как будто бы чище.

Песок с пляжа в Гольянах под микроскопом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В Гольянах песок был намного крупнее, чем в предыдущих образцах. Мелкого мусора в нем оказалось довольно прилично. В центре поля зрения мы заметили округлый объект, который мог являться как яйцом какого-то микроскопического организма (не обязательно паразита), так и просто пузырьком воздуха.

В целом, ничего настораживающего мы не обнаружили, так что будем ждать официальных результатов проверки пляжей. От себя можем лишь добавить, что каким бы чистым ни был пляж, отдыхая на нем, следует соблюдать основные правила гигиены. Не ложитесь на голый песок, а подстилайте под себя коврик или полотенце. Кроме того, потрогав песок, не прикасайтесь к лицу, не трите глаза и обязательно вымойте руки, прежде чем что-то есть.

Кстати, ранее мы провели обзор самых популярных пляжей Ижевска и Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.