Специалисты рассказали, для чего понадобилась дезинфекция ижевского пляжа

8 Июль 2020 2020-07-08T17:20:30+03:00

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8 июля на территории ижевского центрального пляжа провели дезинфекцию. «Комсомолка» пообщалась со специалистами и узнала для чего она понадобилась, и каких паразитов нашли на пляже.

- Исследования показали, что в песке на пляже обнаружили жизнеспособные яйца токсокар – это разновидность гельминтов, то есть паразитических червей. Несмотря на то, что это паразиты животных, человек тоже может заболеть, проглотив яйца. Заражение происходит при контакте с землей, например, при игре ребенка в песочнице или загорая на пляже, частички песка прилипают к коже и могут попасть с немытых рук в рот, - отметила Ирина Сюркаева заведующий отделом обеспечения санитарно-гигиенического надзора Центра гигиены и эпидемиологии Удмуртии.

По словам специалиста, паразиты попали на пляж с экскрементами животных.

- Личинки токсокар могут попасть в печень, почки, легкие и даже мозг. Организм, пытаясь изолировать инородное тело, часто образует вокруг личинки соединительнотканную капсулу, которая впоследствии может воспалиться. Удалить ее можно только хирургическим путем, - рассказала Ирина Сюркаева.

После обработки пляж огородили, так как вещество, которым обработали территорию должно действовать трое суток. После этого также будет взят анализ, чтобы удостовериться эффективности обработки. Жителей просят не посещать пляж до 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU