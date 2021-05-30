Погода в Ижевске: облачно и до +20°С

Следующая неделя в Ижевске будет ясной и облачной Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Первая неделя лета не покажет Ижевску высоких температур, но и холодно в эти дни не будет. Небо затянет облаками, а к выходным станет теплее.

В понедельник, 31 мая, будет облачно с прояснениями. Температура днем поднимется до +15°С, ночью – опустится до +7°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 4,7 м/с.

Вторник, 1 июня, обещает быть теплым. Дневная температура достигнет +18°С, а ночью упадет до +7°С. Весь день будет облачно с прояснениями. Северный ветер подует со скоростью 3,3 м/с.

2 июня немного похолодает. Днем воздух прогреется до +15°С, ночью же температура опустится до +6°С. Небо будет затянуто облаками. Скорость северного ветра достигнет 3,3 м/с.

В четверг, 3 июня, будет так же облачно, но к ночи небо прояснится. Дневная температура поднимется до +19°С, к ночи – упадет до +8°С. Ветер подует с севера со скоростью 3,9 м/с.

Пятница, 4 июня, будет ясной и солнечной. Днем потеплеет до +22°С, а ночью похолодает до +8°С. Скорость северного ветра достигнет 2,9 м/с.

5 и 6 июня нас ждет теплая погода. Воздух прогреется до +26°С, а ветер подует со скоростью 2 м/с.

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