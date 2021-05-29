В Ижевске ищут женщину в красном платье с ул. Ворошилова

ПРопавшая женщина. Фото: ПСО "РЕГИОН 18"

В Ижевске ищут пропавшую Ольгу Силукову. Как сообщает Поисково-спасательный отряд «Регион 18», женщина 1982 года рождения.

24 мая она вышла из своего дома по ул. Ворошилова. И пропала – до сих пор о ней нет никаких сведений.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 160-170 см, глаза серые, волосы светло-русые, волнистые.

Была одета в красное платье, черную обувь и короткую белую куртку.

Всем, кто знает о ее местонахождении, просьба обратиться по тел. 8-951-195-29-71 или в полицию 102.

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