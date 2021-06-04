«Зуд купальщика», грибок и ротавирус: чем можно заразиться при купании в Удмуртии?

Насколько водоемы Удмуртии безопасны для купания? Фото: Амир Закиров

1 июня в Ижевске должен был открыться городской пляж. Однако по данным проверки, вода не соответствует санитарным нормам. Что это значит, опасно ли для здоровья и чем можно заразиться, купаясь в водоемах Удмуртии?

ГНИЮЩИЕ ВОДОРОСЛИ И КИШЕЧНАЯ ПАЛОЧКА

Официально (по данным на 2 июня) для купания не открыт ни один пляж Удмуртии. Так, республиканский Роспотребнадзор провел обследование водоемов и пляжей. По результату проверки пробы воды из Ижевского и Молдаванского пруда, а также пруда в селе Ягул, Песчаного карьера в Якшур-Бодьинском районе и пруда в селе Якшур-Бодья не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Анализ показал наличие органических загрязнений – гниющих водорослей.

В воде Ижевского пруда присутствуют органические загрязнения Фото: Екатерина АРДАШЕВА

А вот в воде Воткинского городского пруда, пруда в селе Шаркан, реки Чепцы в Глазове, поселке Балезино и Дебесском районе, реки Лекмы в селе Юкаменское, в реке Лоза в Игринском районе и Верхнем пруду в селе Красногорье обнаружились куда более неприятные термотолерантные колиформные бактерии (коротко ТКБ). Смертельных заболеваний они не вызывают, но при заглатывании воды могут вызвать расстройство желудка. ТКБ обитают в пищеварительном тракте и отходах жизнедеятельности животных и человека (например, в состав такой группы входит кишечная палочка). Так что наличие таких бактерий говорит о том, что вода загрязнена сточными водами.

Специалисты проверили и песок – никаких нарушений не нашли Фото: Амир Закиров

КОГДА КУПАТЬСЯ ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Несмотря на то, что найденные микроорганизмы не представляют большой опасности для здоровья, риски все равно есть. Особенно в тех водоемах, около которых установлен запретительный знак. Также не стоит купаться в водоемах с водоплавающими птицами, например утками (они являются переносчиками некоторых паразитов) и пасущимися недалеко коровами (в воду могут попасть кишечные микробы животных).

По словам специалистов, большинство инфекций, которыми можно заразиться в воде, относятся к кишечным – например энтеровирус, холера, вирусный гепатит А и лептоспироз. Заболеть можно, если случайно заглотить воду. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по инфекционным болезням Марина Петренко.

Как правило, симптомами заболевания являются жар, ухудшение самочувствия, общая слабость и тошнота, головная боль и боли в животе, рвота, жидкий стул и вздутие живота.

Если на коже есть раны и ссадины, лучше не купаться – это дополнительные ворота для инфекции Фото: pixabay.com

При возникновении подобных симптомов следует как можно скорее обратиться к врачу, ведь отличить рядовое отравление от холеры обычный человек не сможет, а последствия некоторых заболеваний могут быть очень серьезными.

Кроме того, в водоеме можно заразиться кожными инфекциями.

ЧЕМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ ПРИ КУПАНИИ

Кишечная палочка

Обычно отравление можно заработать, только если концентрация кишечной палочки очень велика. Симптомы классические: боли в животе, тошнота и диарея. Кроме того, кишечная палочка может попасть в мочеполовые пути.

«При наличии уже имеющегося воспаления кишечная палочка может поддерживать воспалительный процесс», – отмечает заместитель главного врача РКВД Мария Алексеева.

Церкариоз («зуд купальщика»)

Церкарии – это свободно плавающие личинки паразитических червей-сосальщиков. Основным хозяином этих паразитов являются водоплавающие птицы, а промежуточным – пресноводные моллюски. Человека эти черви не поражают, однако церкарии способны вызвать аллергию и сильный зуд, особенно если в воде их много.

Большое количество мусора на пляже - не лучший показатель Фото: Амир Закиров

Лямблиоз

Лямблии относятся к простейшим, то есть одноклеточным организмам. В водоемы они попадают из сточных вод. При заглатывании загрязненной воды человек может заболеть лямблиозом. Симптомы характерны для отравления, но могут проявиться не сразу, а через 1–2 недели.

Лептоспироз

Эта опасная инфекция, поражающая печень и почки, вызывается бактериями; болеют ею люди и животные. Заражение купальщика возможно даже через ранки на коже. Симптомы у болезни достаточно резкие: жар и головная боль, боль в животе, покраснение глаз и желтуха. К счастью, по данным Роспотребнадзора, в Удмуртии это заболевание не регистрировалось с 2017 года, да и тогда в республике зафиксировали всего лишь четыре случая.

Купаться пока не рекомендуется Фото: Архив КП

Ротавирус

Вирусы также могут попасть в водоем со сточными водами. Болезнь проявляет себя не сразу, иногда инкубационный период длится около двух недель. Характерными симптомами являются тошнота и рвота, диарея, а также повышенная температура тела. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, в 2020 году заболеваемость этой инфекцией была в 1,7 раза ниже среднего многолетнего уровня, что не может не радовать.

Холера

Холерный вибрион может попасть в водоем даже через грунтовые воды. В организм возбудитель опасной болезни проникает через желудочно-кишечный тракт или ранки на коже. Симптомы выглядят как тяжелое отравление, сопровождающееся сильным обезвоживанием. В 2020 из удмуртских водоемов было выделено 26 культур холерных вибрионов, однако специалисты не нашли среди них настоящих патогенных штаммов.

Если на берегу животные устроили водопой, от купания лучше воздержаться Фото: pixabay.com

Энтеровирусная инфекция

Вирус попадает в желудочно-кишечный тракт или дыхательные пути человека и вызывает широкий спектр симптомов: от рвоты и диареи до фарингита, лихорадки и сыпи на теле. В тяжелых случаях может развиться воспаление мозговых оболочек и поражение сердца. Заболеваемость этой инфекцией в Удмуртии за 2020 год снизилась на 45 %.

Дизентерия

Еще эту инфекцию называют болезнью грязных рук – название говорит само за себя. Это бактериальная инфекция, поражающая толстый кишечник. В Удмуртии, по данным Роспотребнадзора, дизентерией болеют редко: в 2019 году было зафиксировано 17 случаев, а в 2020 – всего три.

Водоплавающие птицы могут переносить паразитов Фото: pixabay.com

Сальмонеллез

Эта бактериальная инфекция сопровождается сильной интоксикацией с полным букетом желудочно-кишечной симптоматики. По данным за 2020 год, заболеваемость сальмонеллезом в Удмуртии снизилась в 4,6 раза.

Вирусный гепатит А

Если вирус присутствует в воде, то легко попадает в организм человека при ее заглатывании. Первые симптомы могут появиться почти через месяц – это ухудшение самочувствия, тяжесть в правом подреберье, повышение температуры и желтуха.

ЧЕМ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ

Кишечные инфекции

Вирусы, бактерии и простейшие, которые содержатся в водоеме, с большой долей вероятности будут присутствовать также в мокром грунте. Поэтому заражение возможно и в том случае, если отдыхающие не будут соблюдать меры личной гигиены. Если пляж не проверен, то на нем лучше не загорать или хотя бы не лежать на голом песке, не закапываться в него и тщательно мыть руки перед тем, как потрогать лицо или что-то съесть.

Самое опасное при купании – глотать воду Фото: pixabay.com

Гельминты

Если пляж посещают животные, то есть большая вероятность проявления в песке яиц паразитических червей. Например, такая ситуация произошла в 2020 году на пляже Ижевского пруда, где обнаружили яйца токсокар. Мера профилактики одна – мыть руки и по возможности не есть во время отдыха на пляже.

Грибковые заболевания

Влажный песок – довольно благоприятная среда для обитания микроскопических грибков, среди которых встречаются и патогенные. Коварство грибковых инфекций в том, что развиваются они довольно медленно, кроме того, человек может не сразу обратить внимание на симптомы, списав легкий зуд и шелушение на аллергию или укус насекомого. При этом дерматологи критически относятся к возможности заразиться грибком при купании в водоеме.

Напомним, что недавно «Комсомолка» тоже пыталась рассмотреть загрязнения на пляжах под микроскопом.

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