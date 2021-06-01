Городской пляж Ижевска откроют 1 июня

Купаться на пляже не рекомендуется. Фото: Оксана Мымрина

1 июня в Ижевске откроют городской пляж для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Глава Октябрьского района Алексей Девяткин рассказал, что на нем установят черный шар. Это означает, что купаться на пляже не рекомендуется. Места заплыва ограничат буйками. На пляже установят туалеты, поставят питьевые фонтанчики и информационные аншлаги. На акватории круглосуточно дежурит поисково-спасательный отряд. За ситуацией следят 15 камер. В жару будут дежурить дополнительные спасательные посты.

Управление Роспотребнадзора мониторит состояние воды. Пока пробы на Ижевском пляже не прошли проверку по санитарно-химическим показателям.

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