Коллекция гитар, жженый кирпич, стена из ламината: 3 квартиры в Ижевске в стиле лофт

Лофт - отличный стиль для своего дома Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Неужели красивые квартиры существуют только на фотографиях или в интерьерных журналах? Нет, нет и еще раз нет! «Комсомолка» на примере квартир обычных ижевчан доказывает, что все возможно придумать и сделать самим. В сегодняшней подборке – интерьеры в стиле лофт.

Черная кухня и жженый кирпич

В 2-этажном доме живут тату-мастер Ирина, ее муж Константин, маленькая дочка Вика и их собака Джесси. Ремонт ребята делают постепенно, сами, без дизайнера. Идеи черпают из путешествий.

Любимое кресло хозяйки Ирины. Оно из ИКЕА Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вся кухня-гостиная покрыта теплым полом из керамогранита цвета светлого дерева. Стены отштукатурены и зашпаклеваны.

«Я хотела создать основу, которая не будет цеплять глаз. И в нее вписывать любой декор. Не темно – у нас большие окна, много естественного цвета, особенно летом. Глаза отдыхают от яркости», - рассказывает Ирина.

На потолке балки, торчащие провода спрятали в пластиковые трубы, покрашенные в бронзовый цвет.

Кухонный гарнитур черного матового цвета – мечта хозяйки дома. Верхних шкафов нет. Конечно, следы от пальцев остаются, но ребята не придают этому большое внимание. Черные розетки, черная мойка, а также черный обеденный стол со стульями – все одного цвета, чтобы предметы не выбивались из общей стилистики.

Стена выложена из настоящего кирпича Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вместо фартука – настоящая кирпичная стена, сверху покрытая водоотталкивающим лаком.

Коллекция гитар и единое пространство

Хозяева этой «двушки» в хрущевке на Пушкинской – художник Ирина Мамаева и ее муж музыкант, фрилансер Андрей. Их задумка – интерьер в виде квартиры-бар в стиле минималистического лофта.

Ремонт полностью сделал Андрей: снес все стены, всю штукатурку от стен отбил, кирпич для расширения пространства покрасил в белый цвет.

Стол - рабочее место хозяина квартиры Андрея Фото: Диля Ахмадишина

От верхних шкафов на кухне отказались. Вместо этого Ирина всю, какую можно посуду, повесила. Ее удобно брать, не надо искать где-то.

Барная стойка сделана из дачных тумбочек и столешницы. Один из стульев особенный: вместо сидушки у него сиденье от мотоцикла «Урал».

Особенный барный стул - подарок от байкера Фото: Диля Ахмадишина

Открытую проводку спрятали в гофру. На потолке – балки, как в настоящем баре. Они сделаны из кабель-каналов, покрашенных в белый цвет.

Для хранения вещей выделена отдельная гардеробная, которую Андрей выложил из кирпича и покрасил в основной цвет.

Картины Ирина Мамаева рисует сама Фото: Диля Ахмадишина

На стенах висят картины Ирины и ее друзей-художников, а также коллекция из гитар, которые собирает Андрей. Корпус одной из гитар украшен частью настоящей пластинки.

Кондиционер и система приточной вентиляции – жизненная необходимость в этой квартире, ведь окна выходят на шумную улицу.

От верхних шкафов хозяева отказались. По их мнению, они съедают пространство Фото: Диля Ахмадишина

«Раньше здесь жил дедушка моего мужа Петр Кубашев, удмуртский поэт, композитор, автор популярных удмуртских песен – знаменитой «Ой ти, чебер нылъес». Все вещи на длинной полке мы нашли, разбирая квартиру. Многое оставили – это память, часть увезли на дачу. Смотрите, вот банка от детской смеси 1961 года. Теперь это наша карандашница», - рассказывает Ирина.

На полках - коллекция старинных вещей Фото: Диля Ахмадишина

«Остров» на кухне и стена из ламината

Эта квартира расположена в ЖК «Матрешки». Хозяева – Ольга и Максим. Идеи для обустройства своего гнездышка черпали из интернета.

Площадь кухни-гостиной 18,5 кв. м. В качестве отделочного материала ребята выбрали обои под покраску, стены предварительно проклеили стекловолокном.

Акцентная стена выполнена из... ламината Фото: Амир Закиров

Зона гостиной визуально отделена темными балками, которые сделаны из полиуретана. Стена напротив дивана как будто собрана из деревянных досочек. Но на самом деле это ламинат.

Кухонный гарнитур сделали на заказ – идею с «островом» Ольга оценина в магазине. Фасады – серые, матовые, столешница и кухоный фартук – под дерево.

Остров в кухне-гостиной - мечта хозяйки квартиры Фото: Амир Закиров

«По проекту, раковина должна была быть совсем в другом месте, а «остров» – отдельно стоящий. Но мы не учли выступ под стояк и канализацию. Сначала растерялись, а потом решили все объединить, а мойку вынести в бок», - рассказывает Ольга. Так образовалась очень удобная полочка для бытовой химии, которая открывается от нажатия. Внутри «острова» и в нижних шкафах кухонного гарнитура организована система хранения.

В нижних шкафах хранится вся посуда и даже игрушки Фото: Амир Закиров

Необычный светильник над «островом» сделал Максим. Похожий светильник увидел в магазине, но за 17 тысяч не стал покупать. Заказал палку, лампочки купил в обычном магазине электрики, обмотал их жгутом – все руки намозолил.

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