5 необычных музеев в Удмуртии, которые стоит посетить этим летом

В Удмуртии есть интересные музеи
Фото: Алена Селезнева
Турцию закрыли, Мальдивы – дорого. Но, что теперь, не путешествовать что ли? «Комсомолка» собрала для вас необычные и интересные музеи в Удмуртии, которые можно посетить за выходной день.
Музей «Этапная изба»
Здесь можно почувствовать себя каторжником
Фото: Алена Селезнева
Где: Игринский район, д. Бачкеево, ул. Сибирская, 16а.
Здесь расскажут про быт арестантов, которые останавливались в этапной избе по пути на Сибирский тракт, историю про местного призрака, а также дадут возможность самому почувствовать себя каторжником. Можно будет поспать на нарах, примерить кандалы и попробовать арестантскую кашу.
Центр бесермянской культуры и краеведческий музей
В Юнде можно познакомиться с культурой малочисленного народа республики
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Где: Балезинский район, д. Юнда, ул. Центральная, 42
Вы узнаете, кто такие загадочные бесермяне и о их быте, познакомитесь с красивейшими костюмами и обрядами, послушаете уникальные напевы — крези. На мастер-классе у вас будет возможность приготовить пироги с калегой.
Музей старообрядческой культуры «Исток»
Музей старообрядческой культуры в Кулиге
Фото: Алена Селезнева
Где: Кезский район, с. Кулига, ул. Советская, 45а
Кулига – это центр старообрядчества в Удмуртии. Вам весьма интересно расскажут о жизни и быте староверов, а также покажут великолепную коллекцию экспонатов, посвященную старообрядцам.
Народный музей исчезнувших деревень
Вход в музей – 50 руб. с человека. Фото: Анастасия Михайлова
Где: Игринский район, д. Сеп, ул. Труда, 38
Современное и интерактивное пространство, один из уникальнейших музеев не только в республике, но и в России. Здесь собраны все факты существования семи ныне пропавших деревень: письма жителей, фотографии и объемные карты местности. Вы сможете написать на пергаменте пером и чернилами письмо или просто послание себе на память.
Дом-музей «Даур Шыкыс»
Это место входит в 100 лучших достопримечательностей региона
Фото: Алена Селезнева
Где: Малопургинский район, д. Баграш-Бигра.
В здании бывшего Яганского лесничества, одном из уникальных по своей красоте, есть коллекция экспонатов, которую собрал местный житель Николай Соколов. С помощью нее вам расскажут об истории местных родов и организуют экскурсию с посещением настоящего деревенского дома. Здесь же вы увидите интересные макеты, сделанные Соколовым, включая работающую модель ветряной мельницы.
Велком в Удмуртию. У нас хорошо!
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