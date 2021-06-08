Как «Лесные коты» развивают семейный скаутинг в Ижевске

Отряд скаутов «Лесные коты» существует уже третий год. Фото: vk.com/forestcatsudm

Когда говоришь о скаутах, в голове всплывает определенный образ: американские мальчишки в шляпах и желтых галстуках жарят зефир на костре и учатся вязать сложные узлы. Неужели в Ижевске тоже есть скаутское движение? Не только есть, но и активно развивается – и подробно об этом «Комсомолке» рассказала Ксения Свалова, один из руководителей скаутского объединения «Лесные коты».

Кто такие «Лесные коты»?

Отряд скаутов «Лесные коты» появился в марте 2018 года и входит в состав Национальной организации российских скаутов-разведчиков.

Девиз скаутов на всех языках – «Будь готов!». Фото: vk.com/forestcatsudm

«Скаутинг не развивает каких-либо конкретных навыков. Эта деятельность не направлена на то, чтобы ребенок знал больше всех узлов, бегал быстрее всех или решал сложнейшие уравнения в уме. Скаутинг – это воспитание хорошего человека. Умного, находчивого, смелого, способного брать ответственность за себя и других», – рассказывает Ксения.

Сейчас отряд посещают 120 детей в возрасте от 6 до 12 лет. С ребятами проводят обучающие занятия по скаутской методике, занятия со специалистами по парусному спорту, туризму. Скауты участвуют в городских и российских мероприятиях и, конечно, ходят в походы, на сплавы и играют на природе.

От проекта «Школа Акел» к семейному скаутингу

Старших наставников скаутов называют Акелами, потому что в скаутинге программа для детей младшего школьного возраста основана на «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга. Акелы наравне со скаутскими руководителями играют ключевую роль в работе с младшим скаутами. Ими могут стать инструкторы, волонтеры и, конечно же, родители.

Первое занятие «Лесных котов» прошло 22 марта 2018 года

Специально для них в начале 2020 года был разработан проект «Школа Акел». Он стал первым социальным проектом скаутского отряда «Лесные коты», заявленным совместно с Фондом поддержки местных инициатив «Сообщество» и поддержанный Фондом президентских грантов.

«Программа разработана для того, чтобы дать начинающим Акелам базовые знания и навыки, а также вызвать и поддержать у них энтузиазм, необходимый для занятия с младшими скаутами. Мы предусмотрели групповые, индивидуальные и практические работы для родителей. Оборудовали место для занятий, сделали рабочие тетради, обучили взрослых. Подготовили все, чтобы они тратили не так много сил и энергии, но при этом понимали, что делают действительно что-то важное», – говорит Ксения Свалова. По ее словам, после внедрения этого проекта увеличилось количество как детей-скаутов, так и взрослых-волонтеров.

Еще один важный результат – скаутский отряд стал Удмуртской региональной общественной организацией «Самостоятельное скаутское объединение «Лесные коты».

В конце 2020 года объединение победило во втором конкурсе Фонда президентских грантов с социальным проектом под названием «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг».

«Работа родителей в отряде – это огромный ресурс. Родителям тоже не хватает активности. Многие из них хотят ходить в походы и учиться чему-то новому. Именно поэтому мы решили сделать совместные тематические занятия для детей и родителей. Запустили техническое творчество, фотокружок, туризм, гитару, барабаны и парусный спорт. Родители на этих занятиях выступают в разных ролях: они учатся и учат. Это очень здорово!» – говорит Ксения Свалова.

Походы - самое любимое занятие у скаутов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Для чего нужен семейный скаутинг?

«Лесные коты» уверены, что проблему взаимопонимания поколений, которая стоит очень остро, можно решить с помощью скаутинга. Тем более что сейчас существует не так много площадок для взаимодействия родителей и детей вне дома.

«Скаутинг может стать одной из таких площадок. Дети посмотрят на родителей с другой стороны, научатся работать в команде, осознают необходимость и важность добрых дел, поверят в свои силы, будут проводить больше времени на свежем воздухе. Родители, в свою очередь, станут активнее проводить досуг, проведут время с ребенком и узнают больше о нем, пообщаются с другими родителями, найдут новые увлечения», – рассказывает Ксения.

Скауты стараются как можно больше времени проводить на улице, в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Именно для этого был разработан проект «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг», который сейчас воплощается в жизнь. Что он включает?

1. Внедрение в работу отряда скаутских специальностей, для получения которых детям и родителям необходимо будет работать в команде. Например, помощь по дому, безопасность, домашние животные, ИТ-пользователь, раздельный сбор мусора и др.

2. Еще один отличный вариант семейного досуга – совместное техническое творчество: лего, робототехника, постройки в походах и лагерях, пилка и рубка, программирование. Оно помогает родителям и детям найти общее хобби, развить у ребят логическое, системное мышление и творческие способности.

3. Мастер-классы от родителей, каждый из которых, по мнению отряда, может научить ребенка чему-то полезному. От приготовления пищи и разжигания костра, до устройства велосипеда и выжигания. Такие мастер-классы помогут отряду разнообразить деятельность, ребенку – с восхищением посмотреть на своего родителя, а родителям – проявить себя и стать ближе к ребенку.

4. В совместных лагерях и походах, где семьи оказываются в новой, необычной среде, родители и дети видят друг друга с другой, непривычной стороны – и становятся ближе.

От слов к делу: реальный опыт родителей в качестве Акел

Мария Соловьева – первый штатный сотрудник в «Лесных котах» из числа родителей: ее ребенок уже несколько лет посещает отряд. Она прошла «Школу Акел» и теперь занимается с младшими скаутами 6–8 лет, помогает в развитии отряда и в адаптации других Акел.

Мария Соловьева – первый штатный сотрудник в «Лесных котах» из числа родителей

Мария считает, что главная роль Акелы – научить детей взаимодействию с другим человеком, работе в команде и умению разрешать конфликты мирно.

«Мы знакомим их с тем, кто такие скауты, чему можно и нужно учится, каким нужно быть, например, – заботиться о природе, помогать родителям и ребятам в школе, – говорит Маша. – Закладываем основы их воспитания. Ведь скауты – это не только походы. Это целая система взглядов и ценностей на мир. Здесь свои законы: быть добрым, помогать другим, делать добрые дела, каждый день становиться лучшей версией себя, расти, развиваться и самосовершенствоваться. Здесь нет связи с политикой, как, например, в пионерской организации».

По ее словам, работа в отряде дает ей возможность общаться с детьми и реализовывать свои творческие идеи.

«Я учусь новому, прокачиваю свои навыки общения, самоорганизации. Самое крутое в том, что, следуя девизу скаутов, ты должна быть всегда готова: к походу, к занятию, к съемке видеоролика, к интервью, к чему угодно. Мне нравится такой темп жизни!»

Скауты делятся на младших детей – волчат, ребят среднего возраста – скаутов, и старших – роверов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Зоя Бабушкина – еще одна выпускница онлайн-школы для Акел. Она работает в МФЦ и совершенно бесплатно ведет занятия в стае самых младших «Котята-тигрята». Опыт общения с детьми был – она работала вожатой, а также была учителем-логопедом. Говорит, что «скаут» звучит гордо!

«Когда я иду на занятие в «Лесные коты», то всегда в голове держу мысль, что дети – наше будущее, и мы вкладываем в них все самое лучшее, ценное и правильное. Именно для этого существуют законы скаута и обещания, которым дети стараются следовать не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Мы вселяем в детей уверенность, даем необходимые навыки, говорим об экологии и прививаем любовь к природе. В игровой форме и с помощью различных игр они узнают новую, полезную и разнообразную информацию. Например, как приготовить перекус или как оказать помощь тонущему товарищу», – говорит Зоя. У нее в отряд ходят два сына.

«Старший, Арсений, уже в 10–11 лет зимой спокойно мог развести огонь на семейной вылазке в лес. Я считаю, что благодаря скаутам он стал более самостоятельным. Приготовить обед на семью для него не проблема. Считаю, для мальчика очень важно уметь за собой ухаживать, важны навыки выживания в лесу или сложных ситуациях, когда нужно принять верное решение».

По словам Зои, занятия техническим творчеством, когда дети вместе с родителями занимаются под руководством преподавателя и строят по схемам различные модели роботов, машин, животных, очень важны. Для ребенка это способ самоутвердиться в своих умениях, сказать: «Я сам собрал», стать более самостоятельным. А для родителя – это самое ценное время, которое он проводит вместе со своим ребенком.

Система с нашивками стимулирует попробовать себя в чем-то новом, в разных областях. Фото: Амир Закиров

У Ирины Волковой в «Лесных котах» сразу двое детей – сын Миша и дочь Вероника.

«Миша – непоседливый, спотыкается на ровном месте. Здесь он сталкивается с какими-то жизненными трудностями, и коллектив учит его преодолевать их. Он бегает, играет, общается. Он сам несет свои вещи, сам, обжигаясь, зарабатывает себе опыт. И после походов он становится более осознанным и понимающим».

Ирина говорит, ей близки жизненные ценности, которые пропагандирует скаутская организация.

«Система с нашивками стимулирует попробовать себя в чем-то новом, в разных областях. Скауты воспитывают осознанных граждан. Дети преодолевают путь от младших скаутов, где все проходит в игре, до старших роверов, которые создают проекты, нацеленные на что-то глобальное, например, как можно помочь своему городу решить какую-то проблему. Такие проекты заставляют думать, осознавать и действовать. И это круто!».

Ирина Волкова ведет в «Лесных котах» фотоклуб. Рассказывает ребятам про историю фотографии, композицию, свет, настройки фотоаппарата. Вместе они снимали со студийным светом, проводили эксперимент со съемкой в движении, рисовали светом, смотрели, какие композиционные приемы используются в мультфильмах. Она поняла, что детям практика интереснее теории, поэтому программу занятий на новый год пересмотрит.

Скауты в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Ее муж – Андрей Коростелев – провел для детей курс по туризму. Они учились вязать узлы, ориентироваться на местности, ставить палатку. Познакомились с правилами пожарной безопасности, со способами защиты от клещей. Веселиться тоже не забывали: натягивали веревочные этапы, лазали по стенке, летали на тарзанке над «обрывом» между матами.

«Так получилось, что набралась группа малышей – самой младшей было всего 5 лет! На последнем занятии почти все сдали на нашивку «Навигатор». Дети прошли через контрольные пункты по компасу. Далеко не каждый взрослый знает, как находить азимут, а тут практически все дети самостоятельно его искали и находили контрольные точки!»

Как стать Акелой?

Вы хотите заняться семейным скаутингом? Записать ребенка в «Лесных котов» или самим стать Акелой? Просто напишите руководителям отряда «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

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