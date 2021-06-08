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Общество8 июня 2021 17:32

Как «Лесные коты» развивают семейный скаутинг в Ижевске

Расскажем, как стать скаутом и вступить в проект «Школа Акел»
Ксения Аксенова
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Отряд скаутов «Лесные коты» существует уже третий год. Фото: vk.com/forestcatsudm

Отряд скаутов «Лесные коты» существует уже третий год. Фото: vk.com/forestcatsudm

Когда говоришь о скаутах, в голове всплывает определенный образ: американские мальчишки в шляпах и желтых галстуках жарят зефир на костре и учатся вязать сложные узлы. Неужели в Ижевске тоже есть скаутское движение? Не только есть, но и активно развивается – и подробно об этом «Комсомолке» рассказала Ксения Свалова, один из руководителей скаутского объединения «Лесные коты».

Кто такие «Лесные коты»?

Отряд скаутов «Лесные коты» появился в марте 2018 года и входит в состав Национальной организации российских скаутов-разведчиков.

Девиз скаутов на всех языках – «Будь готов!». Фото: vk.com/forestcatsudm

Девиз скаутов на всех языках – «Будь готов!». Фото: vk.com/forestcatsudm

«Скаутинг не развивает каких-либо конкретных навыков. Эта деятельность не направлена на то, чтобы ребенок знал больше всех узлов, бегал быстрее всех или решал сложнейшие уравнения в уме. Скаутинг – это воспитание хорошего человека. Умного, находчивого, смелого, способного брать ответственность за себя и других», – рассказывает Ксения.

Сейчас отряд посещают 120 детей в возрасте от 6 до 12 лет. С ребятами проводят обучающие занятия по скаутской методике, занятия со специалистами по парусному спорту, туризму. Скауты участвуют в городских и российских мероприятиях и, конечно, ходят в походы, на сплавы и играют на природе.

От проекта «Школа Акел» к семейному скаутингу

Старших наставников скаутов называют Акелами, потому что в скаутинге программа для детей младшего школьного возраста основана на «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга. Акелы наравне со скаутскими руководителями играют ключевую роль в работе с младшим скаутами. Ими могут стать инструкторы, волонтеры и, конечно же, родители.

Первое занятие «Лесных котов» прошло 22 марта 2018 года

Первое занятие «Лесных котов» прошло 22 марта 2018 года

Специально для них в начале 2020 года был разработан проект «Школа Акел». Он стал первым социальным проектом скаутского отряда «Лесные коты», заявленным совместно с Фондом поддержки местных инициатив «Сообщество» и поддержанный Фондом президентских грантов.

«Программа разработана для того, чтобы дать начинающим Акелам базовые знания и навыки, а также вызвать и поддержать у них энтузиазм, необходимый для занятия с младшими скаутами. Мы предусмотрели групповые, индивидуальные и практические работы для родителей. Оборудовали место для занятий, сделали рабочие тетради, обучили взрослых. Подготовили все, чтобы они тратили не так много сил и энергии, но при этом понимали, что делают действительно что-то важное», – говорит Ксения Свалова. По ее словам, после внедрения этого проекта увеличилось количество как детей-скаутов, так и взрослых-волонтеров.

Еще один важный результат – скаутский отряд стал Удмуртской региональной общественной организацией «Самостоятельное скаутское объединение «Лесные коты».

В конце 2020 года объединение победило во втором конкурсе Фонда президентских грантов с социальным проектом под названием «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг».

«Работа родителей в отряде – это огромный ресурс. Родителям тоже не хватает активности. Многие из них хотят ходить в походы и учиться чему-то новому. Именно поэтому мы решили сделать совместные тематические занятия для детей и родителей. Запустили техническое творчество, фотокружок, туризм, гитару, барабаны и парусный спорт. Родители на этих занятиях выступают в разных ролях: они учатся и учат. Это очень здорово!» – говорит Ксения Свалова.

Походы - самое любимое занятие у скаутов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Походы - самое любимое занятие у скаутов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Для чего нужен семейный скаутинг?

«Лесные коты» уверены, что проблему взаимопонимания поколений, которая стоит очень остро, можно решить с помощью скаутинга. Тем более что сейчас существует не так много площадок для взаимодействия родителей и детей вне дома.

«Скаутинг может стать одной из таких площадок. Дети посмотрят на родителей с другой стороны, научатся работать в команде, осознают необходимость и важность добрых дел, поверят в свои силы, будут проводить больше времени на свежем воздухе. Родители, в свою очередь, станут активнее проводить досуг, проведут время с ребенком и узнают больше о нем, пообщаются с другими родителями, найдут новые увлечения», – рассказывает Ксения.

Скауты стараются как можно больше времени проводить на улице, в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Скауты стараются как можно больше времени проводить на улице, в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Именно для этого был разработан проект «Лесные коты и котята. Семейный скаутинг», который сейчас воплощается в жизнь. Что он включает?

1. Внедрение в работу отряда скаутских специальностей, для получения которых детям и родителям необходимо будет работать в команде. Например, помощь по дому, безопасность, домашние животные, ИТ-пользователь, раздельный сбор мусора и др.

2. Еще один отличный вариант семейного досуга – совместное техническое творчество: лего, робототехника, постройки в походах и лагерях, пилка и рубка, программирование. Оно помогает родителям и детям найти общее хобби, развить у ребят логическое, системное мышление и творческие способности.

3. Мастер-классы от родителей, каждый из которых, по мнению отряда, может научить ребенка чему-то полезному. От приготовления пищи и разжигания костра, до устройства велосипеда и выжигания. Такие мастер-классы помогут отряду разнообразить деятельность, ребенку – с восхищением посмотреть на своего родителя, а родителям – проявить себя и стать ближе к ребенку.

4. В совместных лагерях и походах, где семьи оказываются в новой, необычной среде, родители и дети видят друг друга с другой, непривычной стороны – и становятся ближе.

От слов к делу: реальный опыт родителей в качестве Акел

Мария Соловьева – первый штатный сотрудник в «Лесных котах» из числа родителей: ее ребенок уже несколько лет посещает отряд. Она прошла «Школу Акел» и теперь занимается с младшими скаутами 6–8 лет, помогает в развитии отряда и в адаптации других Акел.

Мария Соловьева – первый штатный сотрудник в «Лесных котах» из числа родителей

Мария Соловьева – первый штатный сотрудник в «Лесных котах» из числа родителей

Мария считает, что главная роль Акелы – научить детей взаимодействию с другим человеком, работе в команде и умению разрешать конфликты мирно.

«Мы знакомим их с тем, кто такие скауты, чему можно и нужно учится, каким нужно быть, например, – заботиться о природе, помогать родителям и ребятам в школе, – говорит Маша. – Закладываем основы их воспитания. Ведь скауты – это не только походы. Это целая система взглядов и ценностей на мир. Здесь свои законы: быть добрым, помогать другим, делать добрые дела, каждый день становиться лучшей версией себя, расти, развиваться и самосовершенствоваться. Здесь нет связи с политикой, как, например, в пионерской организации».

По ее словам, работа в отряде дает ей возможность общаться с детьми и реализовывать свои творческие идеи.

«Я учусь новому, прокачиваю свои навыки общения, самоорганизации. Самое крутое в том, что, следуя девизу скаутов, ты должна быть всегда готова: к походу, к занятию, к съемке видеоролика, к интервью, к чему угодно. Мне нравится такой темп жизни!»

Скауты делятся на младших детей – волчат, ребят среднего возраста – скаутов, и старших – роверов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Скауты делятся на младших детей – волчат, ребят среднего возраста – скаутов, и старших – роверов. Фото: vk.com/forestcatsudm

Зоя Бабушкина – еще одна выпускница онлайн-школы для Акел. Она работает в МФЦ и совершенно бесплатно ведет занятия в стае самых младших «Котята-тигрята». Опыт общения с детьми был – она работала вожатой, а также была учителем-логопедом. Говорит, что «скаут» звучит гордо!

«Когда я иду на занятие в «Лесные коты», то всегда в голове держу мысль, что дети – наше будущее, и мы вкладываем в них все самое лучшее, ценное и правильное. Именно для этого существуют законы скаута и обещания, которым дети стараются следовать не только на занятиях, но и в повседневной жизни. Мы вселяем в детей уверенность, даем необходимые навыки, говорим об экологии и прививаем любовь к природе. В игровой форме и с помощью различных игр они узнают новую, полезную и разнообразную информацию. Например, как приготовить перекус или как оказать помощь тонущему товарищу», – говорит Зоя. У нее в отряд ходят два сына.

«Старший, Арсений, уже в 10–11 лет зимой спокойно мог развести огонь на семейной вылазке в лес. Я считаю, что благодаря скаутам он стал более самостоятельным. Приготовить обед на семью для него не проблема. Считаю, для мальчика очень важно уметь за собой ухаживать, важны навыки выживания в лесу или сложных ситуациях, когда нужно принять верное решение».

По словам Зои, занятия техническим творчеством, когда дети вместе с родителями занимаются под руководством преподавателя и строят по схемам различные модели роботов, машин, животных, очень важны. Для ребенка это способ самоутвердиться в своих умениях, сказать: «Я сам собрал», стать более самостоятельным. А для родителя – это самое ценное время, которое он проводит вместе со своим ребенком.

Система с нашивками стимулирует попробовать себя в чем-то новом, в разных областях. Фото: Амир Закиров

Система с нашивками стимулирует попробовать себя в чем-то новом, в разных областях. Фото: Амир Закиров

У Ирины Волковой в «Лесных котах» сразу двое детей – сын Миша и дочь Вероника.

«Миша – непоседливый, спотыкается на ровном месте. Здесь он сталкивается с какими-то жизненными трудностями, и коллектив учит его преодолевать их. Он бегает, играет, общается. Он сам несет свои вещи, сам, обжигаясь, зарабатывает себе опыт. И после походов он становится более осознанным и понимающим».

Ирина говорит, ей близки жизненные ценности, которые пропагандирует скаутская организация.

«Система с нашивками стимулирует попробовать себя в чем-то новом, в разных областях. Скауты воспитывают осознанных граждан. Дети преодолевают путь от младших скаутов, где все проходит в игре, до старших роверов, которые создают проекты, нацеленные на что-то глобальное, например, как можно помочь своему городу решить какую-то проблему. Такие проекты заставляют думать, осознавать и действовать. И это круто!».

Ирина Волкова ведет в «Лесных котах» фотоклуб. Рассказывает ребятам про историю фотографии, композицию, свет, настройки фотоаппарата. Вместе они снимали со студийным светом, проводили эксперимент со съемкой в движении, рисовали светом, смотрели, какие композиционные приемы используются в мультфильмах. Она поняла, что детям практика интереснее теории, поэтому программу занятий на новый год пересмотрит.

Скауты в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Скауты в лесу. Фото: vk.com/forestcatsudm

Ее муж – Андрей Коростелев – провел для детей курс по туризму. Они учились вязать узлы, ориентироваться на местности, ставить палатку. Познакомились с правилами пожарной безопасности, со способами защиты от клещей. Веселиться тоже не забывали: натягивали веревочные этапы, лазали по стенке, летали на тарзанке над «обрывом» между матами.

«Так получилось, что набралась группа малышей – самой младшей было всего 5 лет! На последнем занятии почти все сдали на нашивку «Навигатор». Дети прошли через контрольные пункты по компасу. Далеко не каждый взрослый знает, как находить азимут, а тут практически все дети самостоятельно его искали и находили контрольные точки!»

Как стать Акелой?

Вы хотите заняться семейным скаутингом? Записать ребенка в «Лесных котов» или самим стать Акелой? Просто напишите руководителям отряда «Лесные коты» на адрес электронной почты: forestcats220318@gmail.com или в социальной сети «ВКонтакте».

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