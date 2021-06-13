Фотофакт: как прошло открытие Кубка Корпорации «Центр» в Ижевске 12 июня

Как прошло открытие шахматных соревнований в Ижевске? Фото: Ильяс Бекмансуров

12 июня в легкоатлетическом манеже в Ижевске прошло торжественное открытие Кубка Корпорации «Центр». Показываем, сколько пришло людей, кто выступил на мероприятии и как устроена зона соревнований.

Посмотреть на открытие пришли не только родители участников, но и жители города Фото: Ильяс Бекмансуров

Организаторы установили пресс-волл, где участники могут сделать памятные фото Фото: Ильяс Бекмансуров

В организации соревнований помогали волонтеры Фото: Ильяс Бекмансуров

Все участники получили памятные сувениры - фирменный блокнот, деревянный значок и ручку Фото: Ильяс Бекмансуров

Честь открывать соревнования выпала главе Ижевска, вице-президенту шахматной федерации Удмуртии Анастасии Власовой, министру спорта Александру Варшавскому и российскому шахматисту и гроссмейстеру Александру Морозевичу. Участникам пожелали удачи, сильной игры и чтобы все получили удовольствие от партий!

Министр спорта Удмуртии Александр Варшавский: «Желаю вам честной, бескомпромиссной игры, чтобы победил сильнейший и чтобы каждый уехал с новым опытом Фото: Ильяс Бекмансуров

Шахматистке из Удмуртии вручили сертификат на 30 тысяч рублей на участие в соревнованиях Фото: Ильяс Бекмансуров

Шахматистке из Удмуртии вручили сертификат на 30 тысяч рублей на участие в соревнованиях Фото: Ильяс Бекмансуров

Гроссмейстер Александр Морозевич: «Здорово видеть такой массовый турнир и спасибо всем организаторам» Фото: Ильяс Бекмансуров

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев: «С уважением смотрю в ваши глаза, ребята, и восхищаюсь вами! Желаю непростого турнира, красивых побед и поздравляю всех с Днем города и с Днем России» Фото: Ильяс Бекмансуров

Участники приехали из 19 регионов России. Всего зарегистрировалось около 440 детей, кто будет бороться за звание лучшего и путевку на Кубок страны.

Соревнования проходят каждый день в легкоатлетическом манеже Фото: Ильяс Бекмансуров

Дети приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Свердловской и Тульской областей и многих других регионов России Фото: Ильяс Бекмансуров

Участники со всей страны встретились лицом к лицу в Ижевске впервые за два года из-за пандемии Фото: Ильяс Бекмансуров

Кубок продлится до 19 июня. Результаты будут объявлены в последний день соревнований во время торжественной церемонии закрытия Фото: Ильяс Бекмансуров

Дети будут соревноваться неделю. В некоторые дни выпадает сразу по два тура, поэтому скучать не приходится. Также для гостей подготовили экскурсионную и развлекательную программы. А пока дети соревнуются, родители могут заняться йогой или пилатесом на втором этаже манежа. Соревнования такого большого масштаба поддержала Корпорация «Центр».

Дети выходили со слезами на глазах, если не удавалось победить соперника Фото: Ильяс Бекмансуров

А те, кому удалось одержать победу, не скрывали радости и ликовали Фото: Ильяс Бекмансуров

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- Старт дан: в Ижевске открылся Кубок Корпорации «Центр» по шахматам

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