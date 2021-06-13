Фотофакт: сеанс одновременной игры прошел с гроссмейстером Александром Морозевичем в Ижевске

Фоторепортаж с сеанса одновременной игры с гроссмейстером Александром Морозевичем в Ижевске Фото: Амир Закиров

12 июня на Центральной площади Ижевска прошел сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Александром Морозевичем. По предварительной регистрации сыграть с «Моро» мог любой желающий. Показываем, как прошел сеанс.

Заявку на участие в сеансе отправили около 350 человек Фото: Амир Закиров

Как сказал Александр, соперники были достойные Фото: Амир Закиров

Из-за погодных условий на площади установили шатер Фото: Амир Закиров

Как сообщил Александр Морозевич после сеанса, игроки были достойные. На некоторых партиях он потерял концентрацию, а одну проиграл. Гроссмейстер играл одновременно на 29 досках.

В приоритете на участие были победители районных соревнований Фото: Амир Закиров

Возраст участников варьировался от 7 до 65+ лет Фото: Амир Закиров

Несмотря на погоду, понаблюдать за игрой российского шахматиста пришли сотни людей. Досок не хватало и выстраивались очереди на освободившиеся места. Чтобы посоревноваться с гроссмейстером приехали даже из соседних районов Удмуртии.

Как отметил Морозевич, партии были интересные Фото: Амир Закиров

Во время сеанса шла прямая трансляция. Посмотреть можно по ссылке, начиная с 11:27.

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