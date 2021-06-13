Фотофакт: сеанс одновременной игры прошел с гроссмейстером Александром Морозевичем в Ижевске

Фоторепортаж с сеанса одновременной игры с гроссмейстером Александром Морозевичем в Ижевске
Фото: Амир Закиров
12 июня на Центральной площади Ижевска прошел сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером Александром Морозевичем. По предварительной регистрации сыграть с «Моро» мог любой желающий. Показываем, как прошел сеанс.
Заявку на участие в сеансе отправили около 350 человек
Фото: Амир Закиров
Как сказал Александр, соперники были достойные
Фото: Амир Закиров
Из-за погодных условий на площади установили шатер
Фото: Амир Закиров
Как сообщил Александр Морозевич после сеанса, игроки были достойные. На некоторых партиях он потерял концентрацию, а одну проиграл. Гроссмейстер играл одновременно на 29 досках.
В приоритете на участие были победители районных соревнований
Фото: Амир Закиров
Возраст участников варьировался от 7 до 65+ лет
Фото: Амир Закиров
Несмотря на погоду, понаблюдать за игрой российского шахматиста пришли сотни людей. Досок не хватало и выстраивались очереди на освободившиеся места. Чтобы посоревноваться с гроссмейстером приехали даже из соседних районов Удмуртии.
Как отметил Морозевич, партии были интересные
Фото: Амир Закиров
Во время сеанса шла прямая трансляция. Посмотреть можно по ссылке, начиная с 11:27.
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