Старт дан: в Ижевске открылся Кубок Корпорации «Центр» по шахматам

Фото: Мария Шилова

Старт дан! Кубок Корпорации «Центр» торжественно открылся в Ижевске сегодня, 12 июня. Соревнования проходят в легкоатлетическом манеже и продлятся до 19 июня. Около 440 участников сражаются за звание лучшего. Победители отправятся на финал детского Кубка России по шахматам.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили министр спорта Удмуртии Александр Варшавский, вице-президент Шахматной федерации республики Анастасия Власова, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и российский шахматист и гроссмейстер Александр Морозевич.

«Два года мы с вами не виделись и вот наконец-то можно проводить соревнования, посмотреть друг другу в глаза. Это очень ценно, когда можно проводить соревнования воочию. Я искренне желаю всем участникам, чтобы турниры прошли ярко, насыщенно и в дружественной обстановке», — дала напутствие участникам Анастасия Власова.

Дети действительно соскучились по соревнованиям. Количество участников превысило ожидания — около 440 человек приехали из 19 регионов России. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ и другие. Благодаря правительству Удмуртии и Федерации шахмат региона в гости к юным шахматистам приехал Александр Морозевич — двукратный чемпион России по шахматам и гроссмейстер, известный своей нестандартной игрой.

«Здорово, что здесь такой массовый турнир в живую. Спасибо всем, кто причастен к его организации. Я сразу вспомнил свои детские турниры и как я играл по разным городам России. Желаю всем участникам удачи и успехов. И главное — получайте удовольствие от игры и играйте честно», — пожелал участникам Александр Морозевич.

Соревнования проходят при поддержке генерального партнера Корпорации «Центр» и продлятся 7 дней. Уже 19 июня будут объявлены победители, кто отправится на следующий этап — на Кубок России. А пока дети сражаются не на шутку. Совсем юные шахматисты выходят со слезами после неудачных партий, а победители ликуют.

Напомним, ранее гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с 29 жителями Ижевска на Центральной площади.