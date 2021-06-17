Финал проекта «Голос Ижевска»: 7 победителей, 90 тысяч зрителей и море эмоций

Расскажем, почему в финал прошел 21 человек, а не 15 Фото: Амир Закиров

12 июня, в День города, на главной сцене Центральной площади Ижевска состоялось финальное шоу городского проекта «Голос Ижевска» (6+). Его организовала медиагруппа «Центр» в рамках празднования 15-летия компании. Финалисты конкурса выступали в течение трех часов, исполнив свои любимые песни перед 20-тысячной аудиторией на площади. Еще почти 70 тысяч человек следили за прямой трансляцией концерта – кстати, ее и сейчас можно посмотреть в группах радио «Адам» (104.5, 12+) и портала IZHLIFE (12+).

После финала на главной сцене выступил Сергей Лазарев, дважды участник «Евровидения», а затем финалисты «Голоса Ижевска» все вместе исполнили гимн России, и начался праздничный салют.

«Голос Ижевска» стал подарком для всех ижевчан на День города от медиагруппы «Центр», Корпорации «Центр» и Администрации Главы и Правительства Удмуртии Фото: Амир Закиров

Что это за проект?

«Голос Ижевска» – это конкурс для ижевчан, которые любят и умеют петь, но занимаются этим не профессионально, выступая в кругу друзей и родных. Стартовал он 12 мая, и менее чем за месяц организаторы собрали 405 заявок, из которых в полуфиналы прошли около 100 человек. Лучших из них отбирало жюри, в состав которого вошли:

- Анастасия Власова – директор Медиагруппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска;

- Алексей Фомин – директор Удмуртской государственной филармонии;

- Ирина Рослякова – артистка Театра оперы и балета;

- Владислав Горжак – продюсер национального проекта «Эктоника», амбассадор арт-кластера «Таврида» в Удмуртии и организатор фестиваля «Эктоника» в Удмуртии и «Бабушкина дача»;

- Диана Михайлова – владелец школы музыки «Виват», специалист по развитию и реабилитации голоса, автор онлайн-курсов;

- Татьяна Шитова – начальник управления по культуре и туризму администрации Ижевска;

- Ольга Чураева – пресс-секретать регионального оператора ООО «Спецавтохозяйства».

Анастасия Власова отметила, что изначально организаторы хотели отобрать 15 финалистов, но пришлось вносить коррективы в отбор:

«Так получилось, что последний полуфинал был очень сильным. Поэтому мы договаривались с Правительством Удмуртии, чтобы нам дали время не на 15 человек, а на 21. Нам пошли навстречу и увеличили время. За три дня мы организовали весь концерт! Благодарю всю команду за работу, особенно экс-программного директора радио «Адам» Наташу Макарову, которая ставила финал от и до. Благодарю жюри и супер-команду Медиагруппы «Центр»! В День города вся Центральная площадь была наша: с утра и до вечера вещала открытая студия радио «Адам», на площади играл гроссмейстер Александр Морозевич, приглашенный нашей Шахматной Федерацией, с 18:30 и до позднего вечера был организован концерт. Не знаю, как мы сделали все это, но у нас реально крутая команда!».

В концерте приняли участие ребята из проекта «НаРавных» Фото: Амир Закиров

Глухим и слабослышащим людям помогал сурдопереводчик Фото: Амир Закиров

ПОБЕДИТЕЛИ ПРОЕКТА «ГОЛОС ИЖЕВСКА – 2021»

Номинация «Дети»: Илья Сидоров, песня «Симона»

Илье всего 8 лет, он круглый отличник и не только поет, но и занимается танцами, английским языком, а зимой катается на лыжах. Жюри отметили не только его вокал, но и харизму. В награду за победу Илья получил караоке-микрофон.

Номинация «Серебряный голос»: Валерий Блинов, песня «Незабудка»

«Всю жизнь я работал на Радиозаводе. Ушел на пенсию, начал больше петь. Смотрю – люди принимают хорошо, продолжил и начало получаться. На радио «Адам» я отправил сразу шесть песен, выбрали «Незабудку». С выбором я полностью согласен. Также для себя я играю на гитаре и очень рад, что меня пригласили, в меня поверили, и все получилось», – рассказал 74-летний Валерий. За победу в этой номинации мужчина получил портативную колонку.

Номинация «Выбор генерального партнера конкурса Корпорации «Центр»: Есения Злобина, песня «Еще раз»

«Я пишу песни, играю на гитаре и фортепиано. Песню «Еще раз» я написала сама. Я была в ней уверена и решила выступить именно с ней. Мои знакомые знали, что я продвигаю свой трек, и посоветовали принять участие в конкурсе. Я уже замечаю, что моим творчеством стали интересоваться, увеличилось количество прослушиваний трека», – поделилась своей радостью Есения. В награду она получила умную колонку Яндекс.Станция от Корпорации «Центр».

Номинация от Администрации Главы и Правительства Удмуртии: Данил Бусыгин, песня «Беспечный ангел»

«Я сразу согласился на участие в конкурсе. Ведь это новые знакомства, опыт на сцене, работа с другими людьми. Я рад, что смог исполнить первый куплет на русском, а второй – на удмуртском языке», – рассказал Данил, который покорил жюри исполнением песни на двух языках еще в полуфинале.

Приз зрительских симпатий: Михаил Березин, песня «Море, море»

«Я много пою, мои родители помогли мне с выбором песни. На сцене было очень волнительно! Перед выступлением я сильно волновался, но быстро собрался и остался доволен. А когда я допел, сразу появилось желание спеть еще и еще!», – поделился эмоциями Михаил. Молодой человек получил в подарок сертификат на занятия по вокалу.

Приз зрительских симпатий – Евгения Богданова, песня «Россия»

Изначально организаторы не планировали, что в этой номинации может быть два победителя, но так как концерт продлился чуть дольше, народное голосование решено было продлить. После этого жюри перепроверили результаты и поняли, что в конкурсе есть еще один победитель номинации «Приз зрительских симпатий» – Евгения Богданова. Девушка получила сертификат от Корпорации «Центр» номиналом 10 000 рублей.

Номинация «Голос Ижевска»: Алексей Осипов, песня «В самое сердце»

«Я рокер, но считаю, что не стоит акцентировать внимание только на одном жанре музыки. Это миф, что если ты рокер, ты слушаешь только это направление. Уверен, что человек должен лучшее брать из всех жанров. В поп-музыке мне очень нравится песня Лазарева «В самое сердце», по вокалу она очень сильная. И я подумал, а почему бы ее не исполнить? И не ошибся», – пояснил свою тактику победитель проекта. Алексей получил сертификат от Корпорации «Центр» на 10 000 рублей, а также аранжировку его песни с ротацией на радиостанции «Адам».

По решению организаторов ротацию в эфире радиостанции «Адам» также получили дуэт Никиты Завацкого и Полада Ходжаева с авторской песней «Лова» и Александра Ласкина с авторской песней «Город». Кроме того, в номинации «Флешмоб» одержала победу семья Кузнецовых, они получили сертификат на 5000 рублей в караоке.

«Это был потрясающий день! Несмотря на утреннюю непогоду, именно перед началом песенного конкурса дождь перестал. Все организаторы и участники – большие молодцы! Они проделали огромную работу, за счет чего вечер стал феерическим, насыщенным разными положительными эмоциями. Думаю, все участники «Голоса Ижевска» проявили себя в полной мере, собрались, сделали все возможное, чтобы сделать этот день незабываемым для тысяч ижевчан», – поделилась с нами после концерта Татьяна Шитова, начальник управления по культуре и туризму администрации Ижевска.

«Судить было очень сложно, потому что я всем готова была ставить по 10 баллов! Ведь за этот месяц я влюбилась в каждого участника, для меня каждый из них – победитель. Отмечу, что Алексей Осипов спел настолько чисто, что не оставил нам шансов: он очаровал нас своей харизмой и исполнением. Больше всех баллов набрала «Симона», это наша с жюри любимая композиция и исполнитель с самого начала проекта. Ее исполняет замечательный Илья Сидоров, который обладает большим артистизмом и талантом. Из инсайдов – почему-то не получилось хорошо исполнить песню «Лова», что-то не пошло, но они классные. Для Есении мы сделали спецприз от Корпорации «Центр» – пускаем ее авторскую песню в ротацию на радио «Адам». Также мы приняли решение, что возьмем в ротацию «Лову» и мою любимую авторскую композицию Александры Ласкиной «Город». Вообще, я была бы счастлива, если бы каждый стал голосом нашего Ижевска!», – не скрывая восторженных эмоций, рассказала Анастасия Власова.

Напомним, что проект прошел при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии. Генеральный партнер проекта – Корпорация Центр. По-дружески. Только так!

Благодарим партнеров проекта:

- Гастрономический ресторан «ЯР»;

- Цветочную сеть «Цветобаза»;

- Компанию «Центр Обои»;

- Сеть салонов мужской одежды «Модный папа».

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