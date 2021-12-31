На будущее и любовь: рождественские гадания на 2022 год

Гадание на будущее и суженного может быть очень точным. Фото: Архив КП

Впереди Святки – разгульное время между Рождеством и Крещением. Кстати, удмурты верили, что именно в это время на землю спускаются духи – вожо – и приоткрывают завесу в мир тайн. Считалось, что вожо были духами умерших предков. Древние удмурты верили, что вожо приходят по воде и по ней же уходят. Оттуда и пошло поверье, что в этот период нельзя стирать, мыть полы, мыться самому.

Самое удачное время для предсказаний с 6 по 18 января. Гадать лучше ближе к полуночи, соблюдая некоторые правила:

убрать из комнаты, где вы собираетесь гадать, все иконы;

в комнате должна быть тишина;

снять с себя кольца и цепочки;

нельзя скрещивать руки и ноги;

четко формулировать вопросы.

Гадание на суженого

Есть несколько вариантов, которые призовут жениха явится во сне:

Есть еще вариант. Можно влить белок в стакан с водой и ненадолго поставит его в духовку. Как только белок схватится, рассматриваем получившуюся фигуру. Похожа на кольцо? Будет свадьба! Свеча или купол – к помолвке, квадрат – семью в ближайший год не заведете.

Наверняка многие слышали о гадание по зеркалам. И страшилок о нем тоже ходит немало. Если все же решились, то распустите волосы, погасите свет и зажгите свечу. Затем возьмите два зеркала и поставьте их напротив друг друга, чтобы появился зеркальный коридор.

Загляните в него и скажите: «Суженый мой, ряженый, покажись в зеркале». Если повезет, увидите не только фигуру, но и лицо суженного. Как только увидите, тут же кричите: «Чур, меня!» и переверните зеркало стеклом вниз.

Гадание на любовь и отношения проводятся в темноте перед зеркалом. Фото: pexels.com

Гадание на будущее

В таз наливаем воду, а по краям развешиваем полоски бумаги с предсказаниями на следующий год. После чего, в таз опускается зажженная свеча. Ту бумажку, которая загорится и станет вашим предсказанием на будущее.

Узнать какое вас ждет будущее можно и по льду. В ложку наливаем воды и выставляем на балкон или на улицу. Раньше, молодые люди из Удмуртии, бегали на родник, где набирали воду в рот и несли так ее до самого дома, где тоже выливали ее в ложку. Если на следующее утро у застывшей воды будет гладкая поверхность – пора готовиться к свадьбе, если на ней бугорки – к удаче и богатству, а уж если ямки – это к невезению.

Одно из самых простых гаданий это с застывшим воском. Просто капаем воском со свечки в холодную воду и вылавливаем получившуюся фигуру. Ваша трактовка и станет предсказанием.

Гадание по свече – одно из самых популярных. Фото: Архив КП

Получить ответ на вопрос

Во-первых, тут могут помочь друзья наши пушистые. Не даром, наши предки были уверены, что именно кошки видят недоступные человеку вещи. В общем, четко сформулируйте вопрос и поставьте кошку перед дверью. Как только шагнет, смотрите с какой лапки она ступила: с левой – ответ «да», с правой – «нет».

Во-вторых, можно воспользоваться кухонным ножом. Берем разделочную доску или вырезаем круг из картона. По краям пишем возможные ответы: «да», «нет», «вполне вероятно», «никаких шансов» и так далее. Это ограничивается лишь вашей фантазией. Затем в центр кладем нож и крутим его три раза по часовой стрелке, мысленно повторяя вопрос. Первая фраза, на которую укажет нож – четкий ответ, остальные две объясняет подробнее.

Третий вариант всем известен – гадание по книге. Тут все просто, берем книгу, задаем вопрос и загадываем номер страницы и строки. Прочитаете текст, и узнаете ответ.

Верить в гадания или нет, решать вам, но необходимо помнить, что каждый из нас является кузнецом своего счастья.

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