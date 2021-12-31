По факту обнаружения в лесопосадке ребёнка с признаками переохлаждения в Удмуртии проводится проверка

Пока не понятно, почему ребенок оказался без верхней одежды в лесополосе. Фото: Архив КП

В СУ Следственного комитета России по Удмуртии сообщили, что по факту обнаружения 11-летнего ребенка с признаками переохлаждения проводится доследственная проверка.

По ее данным 29 декабря около 21:00 в лесопосадке в поселке Машиностроитель города Ижевска местные жители обнаружили 11-летнего мальчика в бессознательном состоянии. На нем не было верхней одежды, имелись признаки переохлаждения.

Мальчика госпитализировали, оказали медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет. По имеющейся информации, накануне случившегося ребенок потерял ключ от входной двери квартиры и около 16 часов направился его искать.

В рамках доследственной проверки опрашиваются родители мальчика и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

11-летнего замерзшего мальчика без сознания нашли в Ижевске

Экстренный справочник Ижевска на новогодние праздники – 2022: куда звонить, если произошло ЧП, и куда бежать, если разболелся зуб