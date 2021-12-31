Два человека погибли в аварии на трассе Ижевск – Сарапул

В аварии погибли 2 человека. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Сегодня, 31 декабря, около 11 часов, на трассе «Сарапул - Ижевск», около деревни Пальники Завьяловского района, столкнулись «Лада Гранта», «ВАЗ-2115» и «Toyota Land Cruiser Prado».

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» (женщина 1982 г. р.) при обгоне автомобиля «ВАЗ-2115» выехала на встречную полосу и не справилась с управлением. В результате произошло столкновение с «Toyota», а затем и с «ВАЗ-2115», - сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии.

Также в ДТП пострадал ребенок. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате аварии водитель автомобиля «Лада Гранта», его пассажир (мужчина 1987 г. р.) погибли. Также в салоне этого авто находился несовершеннолетний пассажир 2013 г. р., он с травмами доставлен в больницу. Водитель автомобиля "Toyota" получил телесные повреждения.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Уважаемые автомобилисты! Будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких.

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