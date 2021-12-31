Введение QR-кодов, подорожание проезда до 27 рублей, открытие Нацбиблиотеки и 50-метрового бассейна: подводим итоги 2021 года в Ижевске

С наступающим Новым годом, ижевчане! Фото: Архив «КП» в Ижевске

По традиции в Новый год принято подводить итоги. «Комсомолка» не исключение — мы вспоминаем, какие важные события произошли в 2021-м. Мы прожили его насыщенно, но обо всем по порядку.

QR-КОДЫ И ЗАКРЫТИЕ ЗАВЕДЕНИЙ

Нам грустно от этого, но уже второй год подряд мы начинаем нашу сборку с воспоминаний о том, как нашу жизнь изменил коронавирус. С одной стороны, есть хорошие новости: создали вакцины, которые могут помочь справиться с пандемией. С другой – появляются новые штаммы. Незадолго до праздников, например, мы получили «в подарок» омикрон.

Властям пришлось вновь бороться с болезнью. Например, в ноябре объявляли нерабочие дни — нельзя было попасть в кафе или торговый центр. А после открытия развлекательных заведений посетителей должны были пускать по QR-кодам. Впрочем, оказалось, что соблюдают это правило не все.

НОВЫЕ «БОИНГИ»

Старые «Яки» смущали, но наконец-то у «Ижавиа» появились два «Боинга». Впечатлений в первое время у пассажиров была уйма, сейчас уже немного привыкли. А еще у них красивая ливрея, получаются удачные фото, когда отправляешься в отпуск.

Теперь улететь из Ижевска можно на новом «Боинге» в фирменной ливрее. Фото: https://vk.com/izhavia

ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗДА

Но есть и не такие радостные новости: в декабре 2021 подорожал проезд в общественном транспорте. Теперь при оплате наличными придется отдать 27 рублей, а картой — 25. Радует одно – нам за это обещают повышение качества перевозок.

ОТКРЫТИЕ 50-МЕТРОВОГО БАССЕЙНА

Бассейн на Советской, строительство которого началось около 8 лет назад, наконец-то открыли! Спортсмены и любители теперь смогут поплавать в комфортных условиях, а жители вздохнули с облегчением, что на там убрали забор, который портил вид.

Бассейн получил название «Инву» — «Сила воды». Длина дорожек — 50 метров. Воду в нем обрабатывают с помощью ультрафиолета и дезинфицирующих элементов — больше не будет красных глаз после тренировки.

Бассейн на Советской — единственный в городе с 50-метровыми дорожками. Фото: https://vk.com/silavody18

ОТКРЫТИЕ «ЛЕНИНКИ»

Следующая новость для любителей чтения: после реконструкции открылась Нацбиблиотека, которую в народе называют «Ленинкой». Она была недоступна для читателей с 2011 года. Теперь там появилось огромное книгохранилище.

На наивные вопросы по поводу посещения библиотеки мы отвечали здесь.

Такой стала «Ленинка» внутри Фото: Амир Закиров

НОВЫЕ СКВЕРЫ

В 2021 году в городе привели в порядок четыре общественных пространства в разных районах. Самой долгожданной была эспланада — продолжение Центральной площади. Сделали удобный спуск и много развлечений для детей: горки, маленькие батуты и т.д. Однако из-за роста цен не появилось главное украшение, заложенное в проекте — арт-объект «Сириус». Предполагалось, что он будет представлять собой конструкцию, пропускающую сквозь себя лучи закатного солнца. Из-за нехватки средств его поставят только в следующем году. На будущее также осталось продолжение спуска и мост через улицу Карла Маркса.

Больше всего ижевчане ждали открытия эспланады Фото: Архив «КП» в Ижевске

Также в Октябрьском районе облагородили территорию вокруг Дворца пионеров. Вместо заброшенной пустоши там появились скамейки, освещение и воркаут-площадка. Изначально планировалось создать на этом месте парк с патриотической тематикой. Но мнение жителей по этому вопросу разделилось, и воплощать эту идею в жизнь не стали. Кстати, это только первая очередь.

Сквер у Дворца пионеров стал более благоустроенным Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ленинском районе появилось второе интересное пространство после сквера Оружейника Драгунова – сквер «Заречный» рядом с храмом Успения Божьей матери.

Жители Первомайского района теперь могут насладиться прогулками в сквере «Школьный» около школы искусств №9. Там пока тоже сделана только первая очередь.

Сквер «Заречный» — второе общественное пространство в Ленинском районе Фото: Архив «КП» в Ижевске

ОБСЛЕДОВАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА

С главным корпусом Оружейного завода пока не все так гладко, но проблески тоже есть. Чтобы привести здание в порядок, его нужно сначала обследовать. Этим занялась компания из Ростова. Кстати, прогнозы по реконструкции вполне позитивные. Также власти планируют выделить деньги на обслуживание здания.

ФОНД НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬСКОГО ДОМА

Еще один сложный объект – Генеральский дом, который тоже нуждается в реконструкции. На это требуется 150 млн рублей. А для того, чтобы начать процесс, в Ижевске создали отдельный фонд.

СНОС ОСТАНОВКИ ОКОЛО УДГУ

Печальные новости для пассажиров: около УдГУ снесли всеми любимую удобную остановку. Вместо нее появилась всем привычная стеклянная, под которой ждать транспорт не так удобно. А еще в этом году появились две новые остановки: «Мой порт» и «Новый город». Причем последняя выполнена в весьма интересном дизайне.

Остановка у УдгУ была удобной, а еще там можно было выпить кофе Фото: Диля Ахмадишина

НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Эта новость порадовала пассажиров автобусов. В Ижевске появилось 100 новеньких. Они ходят по разным маршрутам, поэтому поломок и отставаний от графика должно было стать меньше.

УБИЙСТВА ДЕТЕЙ В САРАПУЛЕ

К сожалению, некоторые события были трагичными и ужасающими.

В марте 2021 года Удмуртию в собственной квартире жестоко убили 11-летнюю девочку, а потом надругались над ее телом. Убийцей оказался знакомый ее матери. Ему дали 23 года лишения свободы. «Комсомолка» побывала на месте преступления и рассказала, как жила семья.

Еще одна трагедия в Сарапуле произошла в июне. Мать зарезала ножом своего спящего сына, которому через несколько дней должно было исполниться 13 лет. При этом семью знакомые описывали как вполне благополучную. Подробности этой истории «Комсомолка» рассказала здесь.

УТЕЧКА ХЛОРА

2 июля жители Ижевска перепугались из-за выброса хлора на станции подготовки воды «Пруд-Ижевск». К счастью, аварию удалось быстро ликвидировать. А на «Ижводоканале» постепенно начинается переход на более безопасный реагент — гипохлорит натрия. Подробно аварию мы разбирали здесь.

С утечкой хлора справились с помощью водяной завесы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

СМЕРТЬ УРОЖЕНКИ КАМБАРКИ ОТ РУК ПЕРМСКОГО СТРЕЛКА

В Перми 20 сентября произошло страшное событие: в здание университета ворвался стрелок. Погибли шесть человек. Среди них оказалась жительница Камбарки Анна Айгельдина, которая оказалась в кампусе случайно: именно в эту роковую минуту она зашла за дипломом. Близкие Анны вспоминают ее как очень светлого человека.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА ВЕРТОЛЕТА САНАВИАЦИИ

Сентябрь 2021-го запомнился жесткой посадкой вертолета в 1-й РКБ. Вертолет принадлежал санавиации, в этот момент на нем перевозили пациента. К счастью, никто не погиб, а больного успешно прооперировали. Однако после происшествия в регионе какое-то время не работала санавиация.

ПОГИБШИЕ В МЕНЗЕЛИНСКЕ ПАРАШЮТИСТЫ

10 октября в Татарстане потерпел крушение самолет, где находились члены местного аэроклуба и экипаж. Среди погибших были и жители Удмуртии: Игорь Алексеев и Дмитрий Филинов. Еще одного нашего земляка, Владимира Зеленина, доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ГИБЕЛЬ ПИЛОТА ПРИ КРУШЕНИИ ВЕРТОЛЕТА

27 декабря произошла еще одна жесткая посадка вертолета в Завьяловском районе Удмуртии. Он занимался обследованием нефтепроводов. Экипаж искали девять часов. В итоге пилот погиб, а летчик-наблюдатель попал в больницу с серьезными травмами, ретроградной амнезией и обморожениями. Подробности мы рассказали здесь.

По факту жесткой посадки вертолета возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

СОЛОВЬЕВ НА СВОБОДЕ

Бывший глава республики Александр Соловьев серьезно болен: он парализован. В начале года появлялись слухи о его смерти, но они не подтвердились. Однако из-за состояния здоровья Александра Соловьева выпустили на свободу.

А вот имущество бывшего главы региона в виде 120 млн рублей обратили в доход государства.

Напомним, Александра Соловьева приговорили к 10 годам лишения свободы и штрафу 275 млн рублей за взятки.

НОВЫЕ ВЫСОТЫ ЛИЗЫ ТУКТАМЫШЕВОЙ

В 2021 году мы можем по-настоящему гордиться нашей землячкой. Туктамышева стала второй на турнире в Финляндии, второй на этапе Гран-при в Канаде, второй на этапе Гран-при в России. Спортсменка должна была вылететь на финал серии в Японии, но все сорвалось из-за коронавируса. Впрочем, это не повод не наслаждаться выступлениями Лизы.

И только одно омрачает: на чемпионате России наша землячка стала только седьмой.

ЗАКОНЫ

Коротко расскажем о новшествах в законах:

- В России повысили уровень МРОТ;

- Автовладельцев начнут штрафовать за препятствия в уборке снега;

- Жителей Ижевска обязали убирать за своими питомцами.

Подробнее об изменениях 2022 года, которые коснутся ижевчан, читайте здесь.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРА УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В этом блоке речь пойдет о театре Короленко. Здание в аварийном состоянии, но после ремонта в нем планируется открыть Центр удмуртской культуры. Сейчас разрабатывают его концепцию. А вот по поводу ремонта пока ничего не слышно.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ

Год выдался насыщенным на кадровые изменения в госструктурах. Обо всем по порядку.

Самое масштабное: в Удмуртии меняется структура правительства. Увеличилось число вице-премьеров, появились агентство по туризму и делам молодежи.

Глава Удмуртии назначил трех новых вице-премьеров. Ими стали Татьяна Чуракова, Ольга Абрамова и Евгений Поздеев. Роман Поздеев стал и.о. вице-премьера. Ольга Абрамова раньше совмещала должность вице-премьера с работой министра сельского хозяйства. Сейчас и. о. министра назначен Михаил Юдин.

И.о. министра нацполитики стал Эдуард Петров. Бывший министр Лариса Буранова теперь работает в Госдуме.

У председателя правительства Удмуртии появился новый заместитель — Ильяс Ханнанов. Раньше он возглавлял Росгвардию по республике. В новой должности о занимается организацией взаимодействия властей и правоохранительных органов.

Несколько человек покинули свои посты: вице-премьер Анатолий Строков, министр финансов Станислав Евдокимов (на его пост согласовали Веру Сухих), министр строительства Дмитрий Сурнин, и. о. министра здравоохранения Сергей Стрижнев.

Эльвира Пинчук и Константин Сунцов избавились от приставок и.о.

Виктора Кушко исключили из состава Центризбиркома. Он стал уполномоченным по правам человека в регионе.

МВД теперь возглавил Максим Тихонов. Кстати, в полиции Ижевска тоже сменился начальник. Им стал Александр Храмцовский.

Также кадровые изменения произошли на уровне муниципалитета. Бывший замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Игорь Сальников уехал на работу в Верхнюю Салду. Его пост занял Алексей Мещанинов.

Замглавы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций стал Дмитрий Загребин. Владимир Некрасов покинул пост главного архитектора. Его место занял Станислав Черемных.

Сергей Губарев ушел с должности начальника управления благоустройства.

Управление экономики возглавил Евгений Леонтьев.

Главу Устиновского района Владимира Петухова уволили за жалобы граждан. Главу Октябрьского района Алексея Девяткина отправили под домашний арест, потому что его подозревают в присвоении с использованием служебного положения. Районы возглавили Венера Лушникова и Наталья Новикова соответственно.

Николай Швецов стал вице-спикером Гордумы, а Андрей Зюзин — вице-спикером.

В Общественной палате города обновился состав. Прежний председатель палаты Анастасия Власова ушла с должности и стала советником главы Ижевска по общественным инициативам и коммуникациям. Новым председателем Общественной палаты выбрали Александра Бадицу.

УТРАТЫ ГОДА

К сожалению, в 2021 году ушли из жизни многие замечательные люди. Вот некоторые из них:

- Предприниматель, психолог и экс-депутат Гордумы Ижевска Лиана Димитрошкина;

- Председатель регионального отделения «Союз пенсионеров России» Любовь Шамшурина;

- Бывший депутат Госсовета Александр Зеленин;

- Ветеран Великой Отечественной войны и общественный деятель Шияб Садыков;

- Бывшие депутаты Госсовета Игорь Казанцев и Лия Соловьева;

- Бывший прокурор Удмуртии Виктор Походин;

- Бывший руководитель Удмуртии Петр Грищенко;

- Хоккеист Александр Орлов;

- Экс-депутат Госсовета Геннадий Абросимов.