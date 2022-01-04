Гороскоп для пенсионеров на 2022 год: Львы найдут настоящий алмаз, а у Стрельцов произойдет дилемма

Что приготовил для вас год Тигра? pixabay.com

ОВЕН

Начало года будет наполнено семейным теплом и уютом. Новогодние хлопоты позади, все подарки подарены - настало время отдыха. Вечер в кругу семьи - то, что нужно для восстановления энергии. В целом год ожидается спокойным и познавательным. Возможно, вы найдете новое увлечение, которое может принести в вашу жизнь новых красок.

ТЕЛЕЦ

Тельцы - вам не захочется сидеть на месте в новом году. Ваши друзья подкинут вам интересную идею, не спешите отказываться - это определенно будет интересно и весело. Этот год будет полон приключений и смеха.

БЛИЗНЕЦЫ

Кто-то заставит вас вспомнить ваше прошлое. Возможно, это будут ваши внуки, которые захотят узнать о вас все каверзные подробности вашей студенческой жизни. Что ж, это будет интересно - вспомнить молодость. А может быть и не только вспомнить, но повторить…Этот год приготовил немало хороших сюрпризов для вас.

РАК

Раки, вам могут бросить вызов. Придется собрать всю свою фантазию и смекалку, чтобы выиграть. Настольные игры захватят вас в свой азартный мир. Но сильно не увлекайтесь, иначе ваши финансы будут петь романсы. В этом году стоит внимательнее относиться к деньгам и к своему здоровью.

ЛЕВ

Львы, вы найдете настоящий алмаз в мире сериалов. Страсти, интриги, признания в любви и даже похищение! Не забудьте поделиться своей прекрасной находкой со своими близким, вдруг их тоже затянет в этот водоворот страстей. В целом год будет спокойным, но это будет зависит только от вас. Мир полон соблазнов, перед которыми трудно устоять.

ДЕВА

Новый год - отличная возможность начать заниматься спортом и полюбить его. Особенно занятия на свежем воздухе и с близкими людьми. Прекрасный сценарий для года Тигра. Легкие пробежки, бассейн, Лечебная физкультура и даже танцы. Вообщем будет, где разгуляться, главное не лениться. Ваше здоровье скажет вам только спасибо!

ВЕСЫ

Все ваши планы на этот год осуществляться. Вы будете полны энергией и будете заряжать ей своих близких. Возможен внезапный визит дальних родственников. В целом год принесет много приятных сюрпризов - приготовьтесь улыбаться чаще!

СКОРПИОН

В этом году все ваше внимание будут занимать ваши домашние питомцы. Забота о них будет радовать вас ежедневно. За вашу заботу пушистики будут вам очень благодарны и подарят вам много радостных моментов и любви. Цените их и не забывайте! А Стрельцам, у которых пока нет домашних питомцев, звезды советуют завести котенка или сделать доброе дело для приюта.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, у вас произойдет дилемма. Активный отдых или домашние посиделки? Но зачем выбирать, когда можно сделать все! Прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции отлично скажутся на вашем здоровье. Звезды советуют вам на холодное время года запастись теплыми носочками и варежками - возможно, вам придется помогать с лепкой снеговика! А на летний период приобрести купальник, ведь пляжный сезон наступит очень скоро, а вы еще не готовы! Не бойтесь выйти из зоны комфорта, куда бы вы не пошли - вы будете сиять.

КОЗЕРОГ

Козероги, этот год заставит вас по новому взглянуть на свое образование. Желание познать новое возьмет над вами верх и вам будет трудно остановиться. Книги, семинары, лекции, кружки и даже онлайн-курсы. Для того, кто хочет учиться - нет преград!

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, этот год звезды советуют вам посвятить себе и своей красоте. Масочки, крема, банька - отличный и приятный отдых для вас и вашего тела. А что, красивыми нужно быть всегда, не только в праздники. К тому же год обещает быть насыщенным на мероприятия и встречи.

РЫБЫ

Рыбы, пора заняться тем, что вы так долго откладывали. Любые творческие занятия подарят вам массу удовольствия. Не откладывайте на потом свои любимые дела - сделайте их здесь и сейчас. Этот год для будет для вас творческим. Идеи будут наполнять вас ежедневно. Смотрите, не упустите такой подарок судьбы.

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