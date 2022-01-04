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Общество4 января 2022 14:00

Гороскоп для пенсионеров на 2022 год: Львы найдут настоящий алмаз, а у Стрельцов произойдет дилемма

Астропрогноз для наших читателей
Шутова Ирина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Что приготовил для вас год Тигра? pixabay.com

Что приготовил для вас год Тигра? pixabay.com

ОВЕН

Начало года будет наполнено семейным теплом и уютом. Новогодние хлопоты позади, все подарки подарены - настало время отдыха. Вечер в кругу семьи - то, что нужно для восстановления энергии. В целом год ожидается спокойным и познавательным. Возможно, вы найдете новое увлечение, которое может принести в вашу жизнь новых красок.

ТЕЛЕЦ

Тельцы - вам не захочется сидеть на месте в новом году. Ваши друзья подкинут вам интересную идею, не спешите отказываться - это определенно будет интересно и весело. Этот год будет полон приключений и смеха.

БЛИЗНЕЦЫ

Кто-то заставит вас вспомнить ваше прошлое. Возможно, это будут ваши внуки, которые захотят узнать о вас все каверзные подробности вашей студенческой жизни. Что ж, это будет интересно - вспомнить молодость. А может быть и не только вспомнить, но повторить…Этот год приготовил немало хороших сюрпризов для вас.

РАК

Раки, вам могут бросить вызов. Придется собрать всю свою фантазию и смекалку, чтобы выиграть. Настольные игры захватят вас в свой азартный мир. Но сильно не увлекайтесь, иначе ваши финансы будут петь романсы. В этом году стоит внимательнее относиться к деньгам и к своему здоровью.

ЛЕВ

Львы, вы найдете настоящий алмаз в мире сериалов. Страсти, интриги, признания в любви и даже похищение! Не забудьте поделиться своей прекрасной находкой со своими близким, вдруг их тоже затянет в этот водоворот страстей. В целом год будет спокойным, но это будет зависит только от вас. Мир полон соблазнов, перед которыми трудно устоять.

ДЕВА

Новый год - отличная возможность начать заниматься спортом и полюбить его. Особенно занятия на свежем воздухе и с близкими людьми. Прекрасный сценарий для года Тигра. Легкие пробежки, бассейн, Лечебная физкультура и даже танцы. Вообщем будет, где разгуляться, главное не лениться. Ваше здоровье скажет вам только спасибо!

ВЕСЫ

Все ваши планы на этот год осуществляться. Вы будете полны энергией и будете заряжать ей своих близких. Возможен внезапный визит дальних родственников. В целом год принесет много приятных сюрпризов - приготовьтесь улыбаться чаще!

СКОРПИОН

В этом году все ваше внимание будут занимать ваши домашние питомцы. Забота о них будет радовать вас ежедневно. За вашу заботу пушистики будут вам очень благодарны и подарят вам много радостных моментов и любви. Цените их и не забывайте! А Стрельцам, у которых пока нет домашних питомцев, звезды советуют завести котенка или сделать доброе дело для приюта.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, у вас произойдет дилемма. Активный отдых или домашние посиделки? Но зачем выбирать, когда можно сделать все! Прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции отлично скажутся на вашем здоровье. Звезды советуют вам на холодное время года запастись теплыми носочками и варежками - возможно, вам придется помогать с лепкой снеговика! А на летний период приобрести купальник, ведь пляжный сезон наступит очень скоро, а вы еще не готовы! Не бойтесь выйти из зоны комфорта, куда бы вы не пошли - вы будете сиять.

КОЗЕРОГ

Козероги, этот год заставит вас по новому взглянуть на свое образование. Желание познать новое возьмет над вами верх и вам будет трудно остановиться. Книги, семинары, лекции, кружки и даже онлайн-курсы. Для того, кто хочет учиться - нет преград!

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, этот год звезды советуют вам посвятить себе и своей красоте. Масочки, крема, банька - отличный и приятный отдых для вас и вашего тела. А что, красивыми нужно быть всегда, не только в праздники. К тому же год обещает быть насыщенным на мероприятия и встречи.

РЫБЫ

Рыбы, пора заняться тем, что вы так долго откладывали. Любые творческие занятия подарят вам массу удовольствия. Не откладывайте на потом свои любимые дела - сделайте их здесь и сейчас. Этот год для будет для вас творческим. Идеи будут наполнять вас ежедневно. Смотрите, не упустите такой подарок судьбы.

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