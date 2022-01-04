Более 4,5 тысяч человек в Удмуртии поставили прививку от коронавируса с начала 2022 года

Хотя бы одним компонентом вакцины в Удмуртии привито уже 672 174 человека. Фото: Архив

Новогодние выходные в Удмуртии - вакцинации не помеха. На протяжении всех праздников можно поставить прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Минздрав Удмуртской республики.

По данным на 4 января, с 31 декабря по 3 января, привились двумя компонентами вакцины 4560 жителей республики. В целом хотя бы одним компонентом вакцины в Удмуртии привито уже 672 174 человека, что составляет 73% от числа подлежащих вакцинации жителей.

«Новогодние праздники – прекрасная возможность пройти вакцинацию без спешки и очередей, не беря отгулы и выходные на работе. Вплоть до 9 января работают как пункты вакцинации в поликлиниках, так и дополнительные пункты в Ижевске. Подойти на вакцинацию могут все желающие без записи, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС», - сообщила заместитель министра здравоохранения Марина Петренко.

Позаботиться о своем здоровье в праздники и пройти вакцинацию жителей Удмуртии призвали и врачи.

«Мы просим жителей республики не забывать о сохранении рисков распространения новой коронавирусной инфекции и гриппа. По возможности, особенно не привитым гражданам, лучше отказаться от походов в гости, где собираются большие компании. Посещая магазины, кинотеатры, кафе, пожалуйста, не пренебрегайте мерами профилактики: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки или используйте дезинфицирующие средства. Вакцинация и простые правила профилактики уже доказали свою эффективность. Праздники в кругу семьи и близких - лучшая альтернатива в сегодняшних реалиях», - отметил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по УР Михаил Трофимов.

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТОВ ВАКЦИНАЦИИ:

В выходные и праздничные работают прививочные кабинеты в поликлиниках (по графику работы медучреждений), а также дополнительные прививочные пункты в Ижевске:

- Пункт вакцинации в Центре общественного здоровья (пл. им. 50-летия Октября, 21)

- Пункт вакцинации в БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» (ул. Свободы, 228, вход со двора)

4, 6, 8, 9 января 2022 года - с 10.00 час. до 16.00;

3 и 5 января 2022 года - с 8.00 час. до 19.00;

1, 7 января – выходные дни.

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