«Крылатая скорая» Удмуртии совершила 162 вылета за 2021 год

За минувший год вертолет вылетал в 18 из 25 районов республики. Фото: Минздрав УР

Всего в 2021 году в Удмуртии санитарный вертолет совершил 162 вылета. Об этом сообщил Минздрав Удмуртской республики.

Врачи Республиканского центра экстренной медицинской помощи вылетали на помощь к пациентам с различными травмами.

В 7 случаях вертолет санавиации проводил эвакуацию пациентов после дорожно-транспортных происшествий, в 14 случаях – детей.

5 вылетов вертолет совершил в другие города России – Пермь, Нижний Новгород. Так, в апреле врачи транспортировали в Пермь 22-дневного малыша с серьезным пороком сердца, которому требовалось срочное специализированное лечение.

В мае в Приволжский медицинский центр в Нижнем Новгороде для дальнейшего восстановительного лечения был доставлен 24-летний пациент со сложной сочетанной травмой. Транспортировка заняла всего 3,5 часа.

За минувший год вертолет вылетал в 18 из 25 районов республики. Чаще всего «крылатая скорая» в 2021 году вылетала в Глазов (67 раз), Можгинском (19 вылетов), Игринском (13 вылетов) и Увинском (12 вылетов) районах республики.

ДЛЯ СПРАВКИ

Санитарная авиация в Удмуртии начала свою работу с июля 2019 года. Появилась она благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Для эвакуации пациентов используется вертолет «Ансат», оснащенный специальным медицинским модулем. За все время работы санавиации в Удмуртии совершено уже 468 вылетов.

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