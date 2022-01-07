10 фотографий с празднования Рождества в Ижевске

Богослужения прошли во всех храмах Ижевска. Фото: пресс-служба Ижевской епархии

7 января православные верующие празднуют один из главных церковных праздников – Рождество Христово. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, в столице Удмуртии богослужения прошли во всех храмах, а в Михаило-Архангельском кафедральном соборе их возглавил лично митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. «Комсомолка» собрала самые теплые и выразительные рождественские фотографии с богослужений 6 и 7 января.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В сочельник, 6 января, митрополит Ижевский и Удмуртский провел богослужение навечерия Рождества и обратился к прихожанам с проповедью, после чего призвал всех принять участие во всенощном бдении праздника и в праздничной литургии.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Вечером 6 января владыка возглавил Всенощное бдение, а в полночь совершил Божественную литургию. За ней богослужением прочитано рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и рождественское послание митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Богослужение завершилось словами проповеди, в которой Викторин поздравил молящихся с долгожданным праздником.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

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