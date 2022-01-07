Группа «САДко» выступила на Центральной площади Ижевска 6 января

Фото: Эдуард Карипов

Накануне, 6 января, в рамках фестиваля «Вместе теплее» на Центральной площади столицы Удмуртии выступил музыкальный коллектив «САДко». Как сообщает пресс-служба городской администрации, трое музыкантов поздравили жителей и гостей Ижевска с Новым годом и исполнили свои лучшие хиты.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

«Мы снова в Ижевске. Спасибо за теплый прием. Спасибо за ваше внимание. С Новым годом, прекрасный город!», - приветствовали артисты ижевчан со сцены (цитата по пресс-службе муниципалитета).

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

Группа «САДко» состоит из троих выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных. Владимир Макаров пишет тексты песен, Александр Бардин – музыку; Александр Лихацкий занимается и тем, и другим.

Фото: Эдуард Карипов

Фото: Эдуард Карипов

«Прекрасный подарок на Рождество. Я помню, как в прошлом году коллектив выступил на фестивале в Лудорвае. И очень был рад, когда узнал, что они приедут в январские праздники. Спасибо за теплую и народную атмосферу», - поделился Владислав Лекомцев.

«Очень душевный и хороший вечер. И с погодой повезло. Очень понравился концерт и заводные парни», - сказал Игорь Иванов.

«Прекрасные и красивые парни, которые очень красиво поют. Мы натанцевались от души», - рассказала Елена Семкина.

Фото: Эдуард Карипов

Сегодня, 7 января, в городе пройдут заключительные мероприятия фестиваля «Вместе теплее». В разных районах Ижевска пройдут семейные спортивные игры. Например, в сквере Оружейника Драгунова пройдет семейная эстафета «Долой лишнее» (6+). Семьи (2 взрослых и ребенок 5-8 лет) смогут принять участие в различных состязаниях, записаться можно на месте.

«Прийти нужно в теплой и удобной одежде, а еще нужно захватить тюбинг - он понадобится для одного из заданий. Записаться можно на месте. Семьям предстоит пройти квест из десяти станций, где испытают их ловкость, силу и скорость. Победители получат главный кубок мероприятия», - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В 12:00 на Центральной площади начнется детское театрализованное представление «Сказочный переполох» (0+). В это же время в микрорайоне улицы Берша семьи ожидает спортивно-развлекательная программа «Оливье» (6+).

С 11:30 до 13:00 у Свято-Михайловского собора пройдут рождественские гуляния.

В 19:00 на Центральной площади ижевчан ждут программа «Ижевский тыпыртон» (16+) и этнодискотека «Эктоника». Будут звучать песни на русском и удмуртском языках, выступят Алина Антонова, Альбина Беспалова, Александр Ашихмин, Андрей Корнилов.

Вечерняя программа завершится традиционным праздничным салютом.

Подробная программа фестиваля доступна здесь или на сайте 2022.izh.ru.

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