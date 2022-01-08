Гороскоп здоровья на 2022 год: Девам не стоит увлекаться экстремальным спортом, а Тельцам нужно следить за зубами

Звезды советуют Львам записаться в спортзал. Фото: pexels.com

Тем, кто ведет здоровый образ жизни, год принесет отменное здоровье. Следует обратить внимание на работу сердца и тонкого кишечника. А сейчас о каждом знаке зодиака.

Овен

Если нет хронических заболеваний, год не предвещает никаких заболеваний. Если же они есть, то осенью обострения возможны. Регулярно посещайте спортзал, желательно в компании Стрельцов или Львов.

Телец

Следите за состоянием зубов, проблемы могут возникнуть внезапно и на их решение понадобиться много денег. В отпуске отдавайте предпочтение знакомой пище, чтобы не испортить отдых.

Близнецы

Обратите внимание на нервную систему, ей необходимо регулярно давать отдых. Не придумывайте себе страхи и поводы для переживаний. Найдите время для хобби, чтобы разгружаться и отдыхать.

Рак

Звезды рекомендуют грамотно рассчитывать силы и не включать режим супергероя. Иначе будут мучить головные боли. Наиболее уязвимыми будут пищеварительная и сердечно-сосудистая системы.

Лев

Вам необходимы движение и физические нагрузки. Если вы далеко не спортсмен, начните с банальной утренней зарядки и пеших прогулок. А еще лучше запишитесь в спортзал.

Дева

Будьте осторожными, занимаясь экстремальными видами спорта, есть риск травм. Соблюдайте распорядок дня, избегайте конфликтов и не переживайте по пустякам.

Весы

Прислушивайтесь к своему организму. Слабое место – поясница и почки. Не переохлаждайтесь и соблюдайте баланс между активностью и отдыхом. Проявите к себе чуть больше внимания и заботы, чем обычно.

Скорпион

Особенно внимательными к здоровью необходимо быть спортсменам и тем, кто работает с режущими деталями машин. Ближе к лету остерегайтесь аллергии и неожиданных травм.

Стрелец

Звезды предостерегают вас от экстремального спорта в летний период, который может принести травмы и обострение хронических заболеваний. Ваши уязвимые органы в 2022 году – нервная система и сердце.

Козерог

Возможны проблемы с обменом веществ и проблемы процессов пищеварения. Не экспериментируйте с новыми блюдами. Уделите внимание спине и пояснице – они ваше слабое место в 2022 году.

Водолей

Особых сложностей со здоровьем у вас не будет, если вы будете вести активный образ жизни и откажетесь от вредных привычек. Подорвать иммунитет могут стрессовые ситуации и переживания.

Рыбы

Необходимо менять физические и умственные занятия, а еще полноценно отдыхать. Иногда, кстати, стоит побыть в одиночестве, тогда год в плане здоровья для вас будет позитивным.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп карьеры на 2022 год: Близнецам обещают золотые горы, а Водолеи станут гуру своего дела

Любовный гороскоп на 2022 год: Раки встретят вторую половинку, а Весам нужно стать главными в паре