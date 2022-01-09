Гороскоп на неделю с 10 по 16 января: Раки могут совершить ошибку, а Львов ожидают отличные дни

Неделя будет удачной для многих знаков зодиака. Фото: pexels.com

Следующая неделя, утверждают астрологи, будет удачной для многих знаков зодиака. Не ленитесь браться за важные дела и взваливать на себя много работы. Вы со всем справитесь!

Овен

Воплощайте планы в жизнь! Вам нельзя быть ленивыми и безучастными. Необходимо действовать, но при этом рассчитывая свои силы. Вполне вероятно, что в конце недели может случиться что-то непредвиденное. Выходные пройдут в делах и заботах, отдохнуть как следует не получится.

Телец

Следующая неделя пройдет под знаком общения с друзьями, родными, вторыми половинками. Обратите внимание на здоровье, очень важно оставаться в гармонии с близкими. На работе не раскрывайте карты коллегам, иначе ваши планы могут сорваться в самый ответственный момент.

Близнецы

Неделя непростая и непредсказуемая. Постарайтесь не переутомляться и откажитесь от дальних путешествий. Некоторые Близнецы захотят изменить свою жизнь целиком. В этом случае, советуют звезды, начните с себя. Не самыми удачными днями станут пятница и воскресенье.

Рак

Есть вероятность совершения ошибок. Почаще прислушивайтесь к словам и советам близких людей. Даже если они и будут критиковать, то уместно и справедливо. Обращайте внимание на эмоции и чувства окружающих, это поможет вам избежать проблем.

Лев

Отличная неделя! Вы можете стать успешными, продуктивными и привлекательными для окружающих. Появятся новые увлечения и знакомства. Смело отправляйтесь в дорогу и траться деньги. Но помните, что в любой ситуации нужно сохранять спокойствие.

Дева

Есть опасность встреч и общения с токсичными и неприятными людьми. Постарайтесь нейтрализовать в себе весь негатив. В остальном события будут прозрачными и логически обоснованными. В выходные просто отдохните! Не нужно ставить цели, стремиться к любовным и финансовым победам.

Весы

Вы почувствуйте недостаток энергии. Не переживайте это временное явление! Просто избавьтесь от неприятного общения и разберитесь, кому стоит доверять, а кому нет. Что касается дел, то они сдвинуться с мертвой точки, вы будете видеть цель, путь к ней и меры, которые нужно принять.

Скорпион

Пришла пора освободиться от всего, что мешает вам двигаться вперед и тянет ко дну. Уберите все лишнее из своей жизни. В конце недели могут появиться заботы, а еще всплывет то, о чем вам хотелось бы забыть. В выходные звезды советуют хорошенько отдохнуть.

Стрелец

Неделя глобальных внутренних перемен. Посвятите время изучению нового. Также вы на себе можете ощутить последствия принятых в прошлом решений. Если вы совершили ошибку, вселенная вам на это обязательно укажет. Если ничего не произойдет, значит, вы все сделали верно.

Козерог

Научитесь мыслить позитивно, тогда к вам придут и успех, и любовь. Дайте людям шанс показать себя с лучшей стороны и прощайте им ошибки. В будущем прощать они будут уже вас. Не стоит думать, что все вокруг замышляют только плохое.

Водолей

С 14 января будьте особенно аккуратны со словами и действиями. Не рискуйте, тогда ваши дела пойдут в гору. Хорошее время для покупок в интернете, а еще стоит отдать в ремонт вещи, которые собирались выкинуть. Потом можете пожалеть об этом.

Рыбы

Не спешите! Особенно при принятии решения. Однако и медлить тоже нельзя, в общем, найдите золотую середину. Иначе удачи вам не видать. Идеальное время для того, чтобы попробовать изменить свое отношение к жизни и узнать о ней что-то новое.

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