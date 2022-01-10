Какую погоду ждать в Ижевске во второй половине января?

Будут ли новые снегопады? Фото: pixabay.com

Первая неделя января в Ижевске выдалась немного теплее обычного. По данным сервиса «Погода и климат», среднемесячная температура воздуха зарегистрирована на 0,8°С выше нормы (-10,2°С). Продолжатся ли снегопады и ждать ли ижевчанам крещенских морозов, расскажет «Комсомолка».

ПОГОДА НА ПЕРВУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ЯНВАРЯ

В ближайшие дни в Ижевске ожидается небольшое похолодание и снег. По прогнозу Росгидрометцентра, 10 января температура воздуха составит -9…-11 °С, возможен сильный снегопад.

11 января – до -12°С и снег ночью, днем -11°С и продолжение снегопада;

12 января – днем без осадков,ожидается ясный день и похолодает до -15°С;

13 января – днем – небольшой снег и -13°С, а ночью температура воздуха составит -10°С;

14 января – ожидается снежный день, температура днем -10°С, ночью -11°С.

Водители и пешеходы, будьте внимательны на дорогах. Последствия снегопадов никуда не отступают. Снежные накаты и гололед все также будут усложнять наше передвижение.

ПОГОДА В ИЖЕВСКЕ ДО КОНЦА ЯНВАРЯ

По усредненным данным сервиса «Яндекс.Погода», 17-23 января погода в столице Удмуртии существенно не изменится. Дневная температура воздуха будет составлять в среднем -10°С, ночью – около -18°С. Крещенских морозов не предвидится, снегопады понемногу начнут отступать.

В конце месяца будет немного прохладнее – до -14°С днем. Возможно, солнце порадует нас своим присутствием.

Отметим, что данный прогноз – лишь возможный вариант. Погода вещь непредсказуемая и может измениться в любую минуту.

Желаем вам интересного января! Фото: архив

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