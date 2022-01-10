Волка заметили в деревне под Ижевском

Как сложилась дальнейшая судьба зверя, неизвестно. Фото: vk.com/zlou18

В ночь с 9 на 10 января в деревне Старое Михайловское под Ижевском был замечен волк. Видео с серым хищником, бегущим по дорожной обочине, появилось в группе «ВКонтакте» «ЗЛОЙ ИЖЕВЧАНИН».

«Волк! Волк бежит! Смотрите, Старое Михайловское, волк! Прямо на улице… да не бойся ты! Чем тебя покормить?.. Банан будешь?», - обратился к хищнику очевидец из автомобиля, следующего параллельным курсом.

Как сложилась дальнейшая судьба зверя, неизвестно.

Отметим, что из-за недостатка пищи в зимнее время волки часто выходят к человеческим поселениям. Будьте осторожны и ни в коем случае не пытайтесь установить с ним контакт. Позаботьтесь о своих питомцах – помните, что сидящая на привязи собака является идеальной добычей для своего серого сородича.

Ранее жители Завьяловского района Удмуртии сообщали о проделках полумифического существа – чупакабры. Год назад чудовище пытался найти глава республики Александр Бречалов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии Александр Бречалов об уборке снега с улиц: «Важна полная мобилизация»

Врач-сомнолог рассказал о влиянии новогодних праздников на сон россиян