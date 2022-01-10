На 5,5% снизилось количество преступлений в Удмуртии за минувший год

При этом в республике стало на 4,4% больше вымогательств. Фото: Сергей Грачев

По итогам 12 месяцев 2021 года количество преступлений, зарегистрированных на территории Удмуртии, сократилось на 5,5% (с 28 075 до 26 524). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Значительное снижение числа зарегистрированных преступлений зафиксировано в Индустриальном – на 15,7%, Устиновском – 6,6%, Ленинском – на 6,4% районах г. Ижевска, Балезинском – на 16%, Вавожском – на 21,7%, Киясовском – 14,3%, Юкаменском – 16,9%, Ярском – на 12,5% районах республики», - говорится в сообщении.

По сравнению с 2020 годом в Удмуртии на 23,8% меньше убивали (64 убийства против 84) и на 15,2% меньше умышленно наносили тяжкий вред здоровью (263 против 310). Количество фактов незаконного оборота оружия сократилось на 17,7% (с 226 до 186). Грабежей стало меньше на 29,6% (с 592 до 417), мошенничеств – на 12% (с 4668 до 4107), краж имущества – на 5% (с 10892 до 10342), хулиганств – на 57,6% (со 125 до 53).

Незначительно снизилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 2 598 до 2 582, или на 0,6%), в том числе с целью их сбыта (с 1 795 до 1 769, на 1,4%).

Сократилось и количество угонов транспортных средств – со 192 до 182, или на 5,2%. Нарушений ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека, стало меньше на 15,6% (с 64 до 54).

Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,3%, с 8 005 до 7 898. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 6,3% (с 8 137 до 7 625), уличных преступлений - на 7% (с 4 040 до 3 758), в состоянии опьянения – на 7,7% (с 6 033 до 5 570), на бытовой почве – на 1,3% (с 1846 до 1822). Несовершеннолетние стали преступать закон на 16% реже (с 550 до 462).

При этом в республике стало на 4,4% больше вымогательств (рост со 136 случаев в 2020 году до 142 в 2021 году). Количество разбойных нападений осталось примерно на том же уровне (69 против 70, рост 1,4%).

«Раскрываемость преступлений увеличилась и составила 53,3% (12 месяцев 2020 года – 49,8%). Раскрываемость убийств составила 96,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 100%, в том числе со смертельным исходом - 100%, изнасилований – 100%, разбойных нападений – 98,4%, грабежей – 87,5%», - отчитались в ведомстве.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Два пункта вакцинации против коронавируса в Ижевске продолжат работу в январе

37-летнюю жительницу Ижевска избили до смерти в новогоднюю ночь