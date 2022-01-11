Модель из Ижевска «засветилась» в модном журнале Harper’s Bazaar

Тина Малька - модель из Ижевска. Фото: @lendomonda

Фото с бывшей ижевчанкой, моделью Тиной Малькой появилось на страницах модного журнала Harper’s Bazaar (Харперс базар). Фотографии черно-белые и весьма чувственные. Сделал их фэшн-фотограф Амер Мохамед.

Фото с Тиной Малькой на страницах модного журнала Harper’s Bazaar. Фото: @lendomonda

Настоящее имя Тины – Валентина. Ей 21 год, она родилась и выросла в Ижевске. У Тины есть брат-близнец Валентин. В 14 лет она записалась в школу моделей «Ажиотаж» и почти сразу же показала себя – одержала победу во Всероссийском конкурсе моделей.

Фото с Тиной Малькой на страницах модного журнала Harper’s Bazaar. Фото: @lendomonda

«Пришла к нам такая хрупкая и маленькая девочка. И я сразу обратил внимание, что она очень дисциплинированный человек, – рассказывает о Тине Олег Ажгихин, стилист, основатель школы моделей «Ажиотаж». – Это человек, который максимально все впитывает в себя, как губка. Если ты делаешь какое-то небольшое замечание или высказываешь пожелание, то к следующему занятию это будет исправлено и выполнено. Сразу было видно, что она пришла работать на результат. Многие считают моделей капризными, избалованными. Это не этот случай».

Тина Малька - модель из Ижевска. Фото: @lendomonda

Рост Тины 173 см, параметры – 80/61/86. У нее огромные голубые глаза и светлые волосы.

«За 2 года в нашей школе ее отсняли, по-моему, все фотографы Ижевска. С ней хотел работать каждый. Потому что, она – пластилин, из которого можно лепить все. Женщина-вамп, тургеневская девушка, рок-звезда, светская львица – ей подвластно все, абсолютно. Это редкое качество, и в Валентине оно было заметно», – уверяет Олег Ажгихин.

В 14 лет Тина пошла в школу моделей. Фото: @lendomonda

В 16 лет Тина переехала в Москву, работала и за границей.

«Она снималась в огромном количестве каталогов одежды. Года два назад во всех магазинах висели ее фото от бренда Gloria Jeans (Глория Джинс). И если я не ошибаюсь, то первый журнал с мировым именем, который ее опубликовал, – это азиатский Vogue (Вог). А потом был Playboy (Плейбой), русский Vogue и др».

Тина Малька на страницах Vogue. Фото: @lendomonda

Тина Малька. Фото: @lendomonda

Олег Ажгихин уверяет, что Тина очень работоспособный человек, который никогда не жалуется.

«Ее главное качество – желание работать, желание быть профессионалом в том, чем занимаешься. Сказано сделать макияж за 3 часа до мероприятия, так у нее за 3 часа уже макияж, она сидит и ждет спокойно съемок».

Тина Малька - модель из Ижевска. Фото: @lendomonda

Еще одна отличительная особенность бывшей ижевчанки – максимально быстрое включение в процесс съемки. Хотя многим моделям надо настроиться, помедитировать.

«Я смотрю, как она растет, профессионально развивается. И мне очень приятно наблюдать за ней. Гордость и за нее, и за школу, и за Удмуртию. Я думаю, что у Тины перспектив еще больше, чем сейчас, – потенциал огромный! И это еще раз доказывает то, что никогда не говори никогда. Все возможно, если много работать», – подытожил Олег Ажгихин.

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