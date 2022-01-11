Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Даней Милохиным

Фото: скриншот видео

19-летняя фигуристка из Ижевска Алина Загитова исполнила танец на коньках с популярным блогером Данилой Милохиным и выложила видеоролик в своем аккаунте в TikTok (ТикТок). На текущий момент коллаборация собрала более 4 млн просмотров и более 330 тысяч лайков, а также множество комментариев.

«Алинка хороша! <…> Красота, пластика, харизма»,

«Классный дуэт!»,

«Классно оба двигаются! Удачи», – пишут комментаторы.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года вела шоу «Ледниковый период» (6+) вместе с Алексеем Ягудиным. Данила Милохин был участником шоу в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

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