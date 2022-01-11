7 настольных игр для взрослых, в которые можно поиграть большой компанией

Для каждой игры понадобится минимум три игрока. Фото: canva.com

Новогодние праздники закончились, а желание весело проводить время никуда не делось? «Комсомолка» подобрала семь настольных игр, которые разнообразят ваш досуг в холодные зимние вечера. Приглашайте родных и друзей, выбирайте игру – и вперед!

500 злобных карт (18+)

Число игроков: от 3 до 8

Сколько времени занимает в среднем игра: от 15 до 45 минут

С кем играть: друзья, коллеги

Игра представляет собой сочетание грубоватого юмора и тонкой, злобной сатиры. То, что нужно для вечерних посиделок с друзьями.

Как играть:

Участники получают 10 белых карт. Остальные белые карточки и стопку красных кладут в центр. Каждый ход один из игроков становится ведущим, берет карточку из черной стопки и зачитывает вопрос. Остальные игроки, у которых в руках карточки из белой стопки, подбирают максимально смешной ответ и кладут на стол в закрытую. Очко получает тот, чей ответ будет признан самым смешным.

Кодовые имена. Глубоко под прикрытием (18+)

Где-то бродят секретные агенты под прикрытием, которые маскируются под обычных граждан. Ваша задача - их опознать. Две противоборствующие секретные организации не остановятся ни перед чем. Есть в игре и убийца, который также не дремлет. Важно сохранять бдительность – и не забыть расслабиться, само собой.

Сколько игроков: от 4 до 8

Сколько времени занимает в среднем игра: от 15 до 25 минут

С кем лучше играть: с друзьями, с коллегами

Как играть:

Игроки делятся на две команды. Каждая команда выбирает капитана. Капитанам известны личности всех тайных агентов, игроки же знают только кодовые имена. По подсказкам капитана игроки должны раскрыть всех тайных агентов. Команда, которая раскроет всех, побеждает.

Настольные игры - отличный способ разнообразить вечер. Фото: canva.com

ИлиТо (18+)

Коробка с «ИлиТо» вместила в себя не просто 60 карт - это 60 неразрешимых конфликтов. Эта игра состоит из непростых вопросов и жарких споров. Компромиссов быть не может – твердо стойте на своем мнении, и победа у вас в кармане.

Сколько игроков: от 3 до 17

Сколько времени занимает в среднем игра: от 20 до 60 минут

С кем лучше играть: с друзьями, с коллегами

Как играть:

Один игрок тянет любую карту из колоды и озвучивает то, что на ней написано, не делая выбора в пользу той или иной альтернативы. Затем все остальные участники игры по очереди объявляют, что бы они выбрали из двух предложенных вариантов (какими бы непривлекательными или, наоборот, приятными они ни казались, придется сделать выбор), и аргументируют -почему.

Страдающее Средневековье (18+)

Вы - лорд захудалой деревни, но по средневековым меркам это прекрасный город. Вы хотите для своих подданных только лучшего, однако суровая эпоха диктует свои правила: вас ждут бесконечные крестовые походы, холера, лепра и инквизиция.

Сколько игроков: от 3 до 6

Сколько времени занимает в среднем игра: от 20 до 30 минут

С кем лучше играть: с друзьями, с любовниками, с коллегами

Как играть:

Из двух планшетов вы создаете уникальный город с интересным и смешным названием. В центр стола кладется колода, три карты которой открыты. Вы берете одну карту из колоды и одну открытую. Этих господ нужно разместить в своем или чужом городе. Игра закончится, когда в городе окажется десять жителей (лютое перенаселение) либо когда закончится колода. Победит тот, кто набрал больше всего очков.

Современные настольные игры насчитывают тысячи наименований. Фото: canva.com

Кескифе? (12+)

Это игра французских звуков. Вот что будет, если очень быстро произнести фразу «Qu'est-ce qu'il fait» (кес-ки-фе), которую можно перевести как «Что он делает?». Этот вопрос вы будете задавать себе всю партию.

Сколько игроков: от 4 до 8

Сколько времени занимает в среднем игра: от 30 до 60 минут

С кем лучше играть: с друзьями, с коллегами, с семьей

Как играть:

В начале раунда ведущий раздает карточки, на которых указаны 36 действий. К примеру, «катайтесь на водных лыжах» или «разговаривайте на выдуманном языке». Фантазия создателей почти безгранична. Какое действие вашей компании предстоит выполнять – решают кубики. Как только кубики касаются стола – происходит чудо: игроки преображаются и показывают актерские таланты.

Пьяная утка (18+)

Э та игра будет вам врать, причем довольно часто. Ваша задача – отделить зерна от плевел и остаться самым трезвым за столом к концу всех раундов.

Сколько игроков: от 2 до 5

Сколько времени занимает в среднем игра: 1,5 часа

С кем лучше играть: с друзьями, с любовниками, с коллегами

Описание игры

Нужно разделить карточки на две колоды: «Пьяная утка» и «Бонус». Нужно вытянуть карточки и прочитать факт, который на них написан, после чего озвучить ставку – именно столько игроку нужно будет выпить в случае неправильного ответа. Напиток вы определяете сами. Если участник оказался прав, то штрафную рюмку выпивает тот, кто читал вопрос. Ошибся – пьет сам! Если же вы играете в баре, – вытягивайте бонусы и выполняйте задания.

Уно (12+)

Эта настольная игра – самая известная в мире. Если вам в детстве приходилось играть в «сто одно», то вы с легкостью разберетесь в этой игре.

Сколько игроков: от 2 до 10

Сколько времени занимает в среднем игра: от 15 до 45 минут

С кем лучше играть: с друзьями, с коллегами, с семьей

Как играть:

Каждому раздается по семь карт, после чего закладывается одна для сброса. Цель игры – первым избавиться от всех карт. Победитель получает очки согласно картам, оставшимся на руках у остальных.

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