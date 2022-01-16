Гороскоп на неделю с 17 по 23 января: Козероги будут нежными, Стрельцы переедут, а Тельцы посмеются над своими неудачами

Это будет хорошая неделя для Рыб и Козерогов. Фото: pexels.com

ОВЕН

В начале недели вас будут терзать как свои, так и чужие тайны. Самостоятельно вы не сможете справится с этим грузом, так что лучше будет с кем-то их обсудить. Но будьте готовы, что это станет достоянием общественности. В конце недели вам удастся расслабиться и отпустить неприятные для вас моменты.

ТЕЛЕЦ

Симпатичный незнакомец попросит вас об одолжении. Хоть вы и будете стараться его выполнить, в конце все обернется провалом. Но вам все равно будут благодарны и вы вместе посмеетесь над этим происшествием.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваш многочисленный круг друзей станет еще больше. Через новых знакомых вам поступит предложение о новой работе. Вполне вероятно, вы даже познакомитесь с кем-то известным. Но не спешите нырять в омут с головой. Все не так просто, как кажется.

РАК

Вы получите приглашение на долгожданное мероприятие. К сожалению, оно себя не оправдает. Но если вы снизите свои ожидания, тогда у вас будет шанс насладиться этим вечером.

ЛЕВ

На этой неделе вы будете думать преимущественно о себе любимом. Впрочем, ничего нового. Только не забудьте, не все готовы так же самоотверженно вас восхвалять. Вполне вероятно, это станет поводом для ссоры.

ДЕВА

В вас появится желание пойти на крупный шоппинг. Но как это часто бывает, вы не сможете найти то, чего хотели. Поищите в онлайн-магазинах, там вас ждет удача. Не бойтесь экспериментов. Вам к лицу яркие цвета.

ВЕСЫ

Весы сосредоточились на своей второй половинке и совсем забыли про своих друзей и семью. Не стоит ими пренебрегать. Любовь уходит и приходит, а семья всегда остается рядом. Встретьтесь с теми, кого давно не видели.

СКОРПИОН

Скорпионы в попытке убежать от переполняющих их чувств, найдут спасение в тусовках. Не переусердствуйте с ними. Намного лучше, если вы поговорите с собой один-на-один. Вполне вероятно, сейчас вы занимаетесь не тем делом, которое принесет вам удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ

Вы захотите все бросить и уехать, поддавшись порыву. Но сначала лучше подумать, лишь потом действовать. Как говорится – где родился, там и пригодился. Но если вам невыносимо оставаться на одном и том же месте, переезд хорошо подействует на ваше ментальное состояние.

КОЗЕРОГ

В начале недели вас ждет много приятных сюрпризов. Вы поймете, как вам повезло с близкими людьми и начнете еще больше ценить их. Всю неделю вы будете испытывать порывы нежности, что вам несвойственно, но это только укрепит ваши отношения с другими.

ВОДОЛЕЙ

Ваш стиль претерпит существенные изменения. Вы почувствуйте, будто находитесь на новом жизненном этапе и ваша внешность должна отображать другого человека. Сердечные раны пока не затягиваются, но это временно. Совсем скоро вы будете чувствовать себя на миллион долларов.

РЫБЫ

Вы почувствуете, что можете и горы свернуть. И наверняка, это правда. Жизненная энергия будет бить из вас ключом. Вы сделайте все, что откладывали прежде. В учебе вас также ждет успех.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на 17 января: Девы станут жертвами аферы, а Овны запишутся к психологу

Криминальные новости Удмуртии за неделю: убийства в новогоднюю ночь и насилие над несовершеннолетней