Холмогоровский хребет и буммашевские Альпы: топ-15 снежных гор Ижевска

Ижевские горы. Фото: Ксения А.
Ижевск – удивительный город. У нас есть набережная как в Ницце. Есть собор как в Кронштадте. Есть своя Венеция – это улица Партизанская весной. А зимой Ижевск превращается в Швейцарию (ну или в любую страну мира, где есть горы). Не верите? Смотрите!
Буммашевские Альпы
Альпы появились на Буммашевской, 7/1. Смогли бы взобраться на них?
Фото: Жанна Ш.
Анды на ул. 9 Января
Одной из самых продолжительных горных цепочек в Ижевске стали Анды недалеко от здания № 219а на ул. 9 Января.
Фото: Амир Закиров
Эверест на Орджоникидзе
Около известного строительного магазина на ул. Орджоникидзе возвышается местный Эверест. Судя по снимку, эта гора – как и ее собрат – привлекает к себе большое внимание «альпинистов».
Фото: Анастасия Ш.
Редукторная Аннапурна
Известно, что Аннапурна в Непале постоянно растет. Так вот, снежная гора на парковке около здания № 172 по ул. Кирова (это знание офисного центра «Редуктор») постоянно увеличивается в размерах.
Фото: Ксения А.
Коммунаровский Олимп
Олимп считается священной горой, местом пребывания богов. К сожалению, на горе около здания № 236 по ул. Коммунаров Зевса пока не замечено.
Фото: Ксения А.
Майский Килиманджаро
На Майской улице, около дома № 6, сразу можно увидеть местную гору Килиманджаро. Местные жители уверены, что по весне из спящего вулкана гора превратится в действующий и водная лава зальет окружающие улицы.
Фото: Амир Закиров
Ключевая сопка на «Холмах»
Похоже район Ижевска «Холмы» назван так совершенно не случайно. Зимой здесь сконцентрированы многочисленные снежные горы. Их можно увидеть, например, недалеко от известного торгового центра, а также напротив дома № 11 по ул. Холмогорова.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Холмогоровский хребет
Ну и венец холмогоровских горных скоплений – это, безусловно, снежный хребет напротив гаражного кооператива на улице Новой Восьмой. Он растет каждую зиму. Исправно. Весьма быстро.
Фото: Амир Закиров
Талисмановская Белуха
Главная вершина, расположенная недалеко от парковки известного торгового центра, ежедневно притягивает взгляды пешеходов и местных жителей.
Фото: Амир Закиров
Гагаринская Красная поляна
Во дворе дома № 47 по ул. Гагарина есть свой горнолыжный курорт (почти). Правда, детский – горку облюбовали дети, которые катаются с нее справно всю зиму. Кстати, гагаринская Красная поляна опасна – ребятишки скатываются прямо на дорогу.
Фото: Игорь Г.
Столовая гора на Пушкинской
Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал… На ул. Пушкинской, 148 появилась своя Столовая гора – сможете ее покорить?
Фото: Анастасия С.
Портовый пик
На парковке у ТЦ по ул. Кирова, 146 свой Портовый пик. Он, кстати, периодически исчезает. Но потом снова появляется.
Фото: Ксения А.
Зюраткуль на Клубной
В Ленинском районе, на ул. Клубной, 65, вырос свой Зюраткуль. Под ним спряталась лестница, по которой местные жители ходят в магазин, на почту и в банк.
Фото: Лилия З.
Большой авангардный Таганай
Во дворе дома № 2 по ул. Авангардной появился свой Большой Таганай. Он, кстати, периодически подрастает.
Фото: Ксения А.
Флагманский Казбек
Рядом со строящимся зданием по ул. Удмуртской вполне ожидаемо появилась снежная гора, которая пока еще одиноко возвышается среди местного пейзажа.
Фото: Амир Закиров
Официально
Марат Чемалтынов, руководитель Службы благоустройства и дорожного хозяйства (СБиДХ) Ижевска, отметил, что в период обильных снегопадов с межквартальных улиц снег вывозят только в зонах пешеходных переходов и перекрестков, где сугробы мешают обзору и создают угрозу безопасности дорожного движения.
Из тех микрорайонов, которые подвержены подтоплению в паводок - это Ленинский и Первомайский районы, вывоз снега будет производиться, но уже в феврале – ближе к началу снеготаяния.
Вывоз снега с придомовых территории и ликвидация сугробов занимаются управляющие компании и ТСЖ, которые работают в рамках заключенного с собственниками договора управления. В типовом договоре такая услуга, как вывоз снега из двора, не предусмотрена.
«Но знаю, что ряд управляющих компаний изменили договор и включили вывоз снега в расходы на содержание. Есть такие примеры, что в снежные зимы, такие как текущая, жители собирают целевой взнос на вывоз снега», - отметил Марат Чемалтынов.
Если жители вместе с управляющими компаниями определили место складирования снега, которое соответствует требованиям правил благоустройства города, то снег может оставаться во дворе до весны.
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