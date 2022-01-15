В Удмуртии простились с погибшим бортоператором упавшего вертолета Ми-2

Илья Хромов прослужил в ГИБДД с 1992 по 2015 гг. Фото: УМВД по УР

13 января в 1-й Республиканской клинической больнице в Ижевске скончался 53-летний бортоператор упавшего в Удмуртии патрульного вертолета Ми-2, в прошлом подполковник полиции Илья Хромов. Напомним, поиски машины и экипажа заняли 10 часов. Пилот вертолета погиб на месте, его коллегу доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: МЧС по УР

Врачи боролись за жизнь Ильи Хромова на протяжении двух недель, однако последствия травмы оказались необратимыми.

Сегодня, 15 января, в Ижевске прошло прощание с ним. Коллеги и близкие поделились своими воспоминаниями о погибшем.

СЛУЖБА В ГИБДД

Окончив в 1992 году Ижевский механический институт (ныне ИжГТУ им. Калашникова), Илья Хромов поступил на службу в отдельную трассовую роту дорожно-патрульной службы ГАИ МВД Удмуртской Республики на должность инспектора дорожно-патрульной службы.

После этого он работал инспектором организационно-аналитического отдела управления ГИБДД, затем инспектором по особым поручениям группы контроля за организацией дорожного движения отдела дорожной инспекции управления.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей Илья Хромов был награжден медалями «За отличие в службе» 3, 2, и 1 степени.

Фото: Амир Закиров

В мае 2015 года Илья Валентинович уволился из органов внутренних дел по выслуге лет и стал летчиком-наблюдателем.

Коллеги из ГИБДД отзываются о нем как о кристально честном, ответственном и принципиальном человеке.

Фото: Амир Закиров

«ВСЕГДА ПРИХОДИЛ НА ВЫРУЧКУ»

Брат погибшего, Александр, рассказывает, что Илья был очень добрым человеком, который всегда приходил на выручку в нужный момент. У него было много увлечений: спорт (в том числе парашютный), автомобили (прекрасно разбирался в них и любил ремонтировать), мотоциклы, вертолеты.

«Лет 5 назад приезжала его тетя с Америки, так он взял ее с собой в полет на вертолете. Она была в восторге», - говорит Александр.

«Большой профессионал, очень хорошо разбирался. Очень кропотливо, очень вдумчиво, обосновывал все свои замечания, вопросы какие-то. Был очень ответственным. Да и прошлый опыт работы сложил у него определенный характер. Всегда помогал, когда я к нему обращался. Относился очень ответственно. Если о чем-то попросить человека, всегда досконально во всем разберется. в пределах его возможностей он всегда делал все, что мог», — рассказывает коллега Ильи Марат.Суть работы Ильи Хромова заключалась в обследовании нефтепроводов на предмет повреждений. Вылеты проходили ежедневно.

«ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО ЕГО НАШЛИ ПОРАНЬШЕ»

Илья был доставлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии. Близкие до последнего времени надеялись на лучшее.

«Те 10 часов поиска были страшными. Все были как на иголках. Когда пришла новость, что нашли и Илья жив, да и врачи обнадежили, немного успокоились и поверили, что все будет хорошо, что Илья пойдет на поправку и вернется домой. Медики находились две недели около его постели круглосуточно, но потом обнаружились необратимые последствия. Десять часов на морозе не оставили ему шансов на выздоровление и на дальнейшую жизнь. Если бы только его нашли пораньше», — говорит брат погибшего Александр.

Фото: Амир Закиров

«Вообще, когда сначала нас обнадежили, сказали все будет хорошо, все нормально, состояние тяжелое, но стабильное – было состояние радости. Но когда более или менее все пошло, когда его в кому ввели 30 декабря, стало тревожно», - говорит коллега Ильи Марат.

У погибшего остались жена и шестилетний сын.

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования родным и близким семьи погибшего.