Оператор дорожной машины откровенно рассказал о чистке снега в Ижевске

«Нас подрезают, а если не успеваем на зеленый, платим штраф», – поделился мужчина. Пресс-служба Ижевска

Ижевск продолжает накрывать снегопадами. За 14 дней в городе выпало 29 мм снега (это примерно 30 см снежного покрова) при норме 32 мм за целый месяц. Пешеходы жалуются на непроходимую «кашу» на тротуарах, автомобилисты – на нечищеные дороги. Социальные сети так и пестрят упреками: «Они что, не видят, что идет снегопад? Где спецмашины? Почему нельзя чистить активней?».

«Комсомолка» решила испытать на себе, каково это – убирать снег с дорог в этот непростой период. Вместе с рабочим Алексеем Черномором мы проехались по небольшому участку улицы и посмотрели, как работают дорожные службы.

ДОСЬЕ Алексей Черномор

Должность: оператор дорожной машины

Возраст: 50 лет

Опыт работы: 3 года

10-ЧАСОВЫЕ РАБОЧИЕ СМЕНЫ

Дорожные рабочие чистят снег в две смены: дневную и ночную. Четыре дня трудятся в светлое время суток, четыре – в темное. Алексей признается, что ночью работать проще – меньше машин на улицах.

В день нашего объезда мужчина работает в ночь. Перед сменой хорошо высыпается днем, затем проходит обязательный медосмотр, оформляется у механика, прогревает машину и проверяет, нет ли каких-то технических неисправностей. И только после этого отправляется в путь.

Проверяем, все ли работает. Пресс-служба Ижевска

Работает Алексей на комбинированной дорожной машине, или кратко КДМ. Она универсальна – может рассыпать реагенты и сгребать снег с помощью плуга. Но выполнять эти задачи одновременно невозможно.

Итак, Алексей все проверил и дает нам отмашку – отправляемся в путь.

«За рулем беспрерывно нахожусь около 10 часов. Иногда есть маленькие технические перерывы, чтобы снег стряхнуть с оборудования, например. Но движение беспрерывное. Хочется в туалет сходить – а все равно терпишь», – поясняет мужчина.

КДМ управляют с помощью такого экрана. На нем можно задать все нужные параметры: включить щетку, выставить дозировку реагента и т.д.

САМОЕ УЖАСНОЕ – ПРИПАРКОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ

Снег с дорог убирает колонна КДМ. Ее задача – увести снежные осадки по-максимуму к правому краю. Чем больше машин в составе колонны, тем качественнее будет очистка.

Сам Алексей за рулем уже 30 лет. Он прекрасно знает, как тяжело ездить по неочищенным дорогам. И не понимает водителей, которые создают помехи дорожной технике.

«На такой работе много про людей понимаешь. Видишь, что люди не ценят, что все это делается для них. Они могут подрезать. Но самое ужасное – припаркованные автомобили. Они уедут, на их месте останется снег, а люди будут возмущаться, что это мы не почистили», – делится мужчина.

Улицы от снега очищает колонна. Фото: Пресс-служба Ижевска

В колонне едем неспешно, со скоростью 20 км/ч. Наш герой признается, что поначалу ему было очень непросто подстроиться к такой езде, но со временем привык.

В дороге нужно быть очень внимательным, следить за зеркалами заднего вида, камерами и окном. И все это одновременно! Ведь любой просмотренный момент может привести к ДТП: только за час ночной езды нас подрезали дважды.

Очень непросто бывает на светофорах. Нужно, чтобы вся колонна успела проехать на зеленый – иначе смысла в уборке не будет. Там, где включают желтый свет на ночь, проблем нет. А на некоторых перекрестках зеленый горит мало, а на ночь его еще и сокращают.

Снег сгребают с помощью плуга. Если он поднят при движении машины – это значит, что идет посыпка реагентом или автомобиль едет на ремонт. Фото: пресс-служба Ижевска

«Раньше ГИБДД шла нам навстречу и включала зеленый. Сейчас нужно, чтобы мы и город чистили, и правила соблюдали. А последняя машина в колонне не всегда успевает проехать на зеленый. Тогда она может оторваться от колонны. Такое происходит, потому что водитель боится штрафа», – поясняет Алексей.

Реагент засыпают в бидон, и потом разбрасывают с помощью тарелки сзади. Фото: пресс-служба Ижевска

За час мы успели проехать от базы на улице Маяковского до снегосвалки на улице Пойма, чтобы погрузить там реагент. Затем поехали до улицы Песочной, а оттуда начали очищать часть улиц Кирова и Карла Маркса.

За это время нашего журналиста укачало, она ужасно захотела есть и, извините за подробности, в туалет. А ведь ей не нужно было следить за дорожной обстановкой, вести КДМ и контролировать, чтобы плуг всегда был опущен.

Какой отрезок пути мы проехали. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Как операторы машин проводят за рулем по 10 часов, когда от них требуется такая концентрация внимания, для нас осталось секретом. А если к этому добавить водителей, которые подрезают КДМ и оставляют машины на обочинах дорог?

КАК УБИРАЮТ СНЕГ В ИЖЕВСКЕ

В очистке города от снега задействуют разную технику. Первыми в город выходят КДМ и сгребают снег к правому краю проезжей части. Затем фронтальные погрузчики, лаповые погрузчики (его еще называют «золотой ручкой») и грузовики вывозят снег на снегосвалку. Рабочие стараются сделать это за 1-2 дня, но по нормативам на такие работы заложены 9-12 дней - в зависимости от категории дороги.

От наледи асфальт обрабатывают реагентами «Бионорд» и «Галит А». В частном секторе и на сложных участках (спусках и подъёмах) используют песко-соляную смесь. Дозу реагента регулируют в зависимости от погодных условий. На КДМ можно выставить необходимые параметры для посыпки.

Подробно об уборке снега в Ижевске мы рассказывали здесь.

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