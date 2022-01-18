Крещенские купания-2022: где окунуться и какая будет погода в Удмуртии

В 2015 году в прорубях Удмуртии искупались более 20 тысяч человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

В ночь с 18 на 19 января православные верующие празднуют Крещение Господне. По традиции принято окунаться в освященную прорубь в форме креста – иордань. В этом году в Удмуртии будут работать около 55 купелей. По данным синоптиков, в эти два дня будет довольно тепло, пройдет умеренный снег.

Перед освящением воды принято совершать Крестный ход. Но в этом году, как и в предыдущем, он отменен из-за антиковидных ограничений.

Ежегодно Крещенские купания объединяют тысячи человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ НА КРЕЩЕНИЕ В УДМУРТИИ*

Ижевск

Ижевский пруд, освящение пройдет в 11:30 на ул. Береговой, 1б

Ижевский пруд, база «Экстрим Ижевск» (Южная набережная, 1), освящение пройдет в 19:30

8-й км Якшур-Бодьинского тракта, 5, водная база «ЭкоПорт»

Воткинск

Воткинский пруд, купель в районе ул. Мира, рядом с домом № 5

Воткинские термы, освящение воды пройдет в 18:30

Глазов

Набережная реки Чепцы

Можга

Городской пруд на р. Сюгаилке

Сарапул

река Кама, ул. Труда, 73а

Алнашский район

с. Алнаши, ул. Лесная, купель

Воткинский район

с. Перевозное, купель святого источника на территории храма Тихвинской иконы Божией Матери

с. Перевозное (на расстоянии 2 км юго-восточнее села) купель святого источника

Вавожский район

с. Волипельга, р. Кылт

Граховский район

с. Грахово, купель на роднике р. Мелекески

Дебесский район

с. Дебесы, р. Чепца

Игринский район

п. Игра, купель родника святого Луки

Завьяловский район

с. Бабино, мкр. «Запад», пруд

с. Завьялово, «Молдаванский пруд», купель

д. Большая Венья, семейный парк отдыха «История»

с. Италмас, родник

музей-заповедник «Лудорвай», купель

д. Хохряки, пруд, купель

д. Хохряки, ПЖСК (потребительский жилищно-строительный кооператив) «Русь», купель на пруду

с. Ягул, пруд

д. Русский Вожой, пруд

Камбарский район

г. Камбарка, пруд

Каракулинский район

с. Каракулино, р. Кама

Кезский район

д. Верх-Сыга, часовня с купелью

с. Кулига, ул. Гоголя (третий пруд)

Кизнерский район

с. Балдейка, пруд

Киясовский район

с. Первомайское, святой источник (купель)

д. Атабаево, пруд

Красногорский район

д. Кулемино, купель

д. Бараны, купель

Малопургинский район

с. Норья, пруд

с. Малая Пурга, пруд

д. Бобья-Уча, купель

д. Пытцам, пруд

с. Яган, р. Иж (на пляже)

д. Куюки, пруд

с. Яган-Докья, купель «Молочный пруд»

с. Бураново, купель на пруду

Можгинский район

с. Большая Уча, пруд на р. Кельвайке

Селтинский район

с. Узи, купель

Увинский район

п. Ува, пруд «Пенсионерский»

с. Новый Мултан, пруд

Шарканский район

с. Шаркан, купель на святом источнике

Юкаменский район

с. Ежево, родник, оборудованная купель

д. Тылыс, усадьба «Княжий двор», родник, оборудованная купель

Якшур-Бодьинский район

с. Н. Чернушка, купель

д. Иж-Забегалово, купель

с. Якшур-Бодья, пос. Северный, купель

с. Ст. Зятцы (1000 м на северо-восток от с. Ст. Зятцы), пруд

д. Выжоил, пруд

Ярский район

п. Яр, пруд в 2 км

п. Пудем, пруд

* Внимание, возможны изменения. Актуальную информацию можно уточнить в комментариях группы МЧС Удмуртии «ВКонтакте».

Благочинный Ижевского округа протоиерей Роман Воскресенских совершил чин великого освящения воды в проруби Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Отметим, что верующие не обязаны окунаться в холодную воду на Крещение.

«Такой обязанности нет, это лишь народная забава, причем воспринимаемая священниками и епископами неоднозначно. Одни организуют массовые крещенские купания, другие выступают против того, чтобы копировать обычай Палестины в регионах с холодной зимой», – комментируют в Ижевской и Удмуртской Епархии.

На каждом из мест погружения будут дежурить спасатели, сотрудники Госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по УР, личный состав МВД по Удмуртии, медицинские работники, представители органов местного самоуправления, добровольцы.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОГРУЖЕНИЮ В ПРОРУБЬ?

- Окунаться в воду следует в специально отведенных местах под присмотром спасателей.

- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделать разминку.

- Подходить к проруби следует в удобной, нескользящей обуви.

- Не рекомендуется нырять в прорубь с головой. Сосуды головного мозга могут рефлекторно сузиться, и это приведет к шоку от холода.

- Находиться в проруби нужно не дольше одной минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения организма.

- Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное, безопасное учащенное дыхание.

- После купания хорошенько разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

МЧС Удмуртии предупреждает, что системное моржевание укрепляет здоровье, а вот погружение один раз в год в ледяную воду – сильнейший стресс для организма.

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО ОКУНАТЬСЯ?

- Детям до 18 лет. У детей несформировавшаяся терморегуляция, нервная и сосудистая системы, а также недостаточный слой жировой прослойки. Все это приведет к неблагоприятным воздействиям на организм ребенка.

- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внезапный стресс и холодовый спазм могут привести к инфаркту.

- Людям с хроническими заболеваниями.

- Людям, недавно сделавшим прививку. Специалисты рекомендуют выждать 1–1,5 месяца.

- Беременным женщинам.

- Людям, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.