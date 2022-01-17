В Крещение в Удмуртии потеплеет до -2°С

Днем 18 января и в течение 19 января синоптики прогнозируют умеренный снег. Фото: Сергей Грачев

За прошедшие 3 дня, с 14 по 16 января, на территории Удмуртии выпало от 8 до 23 мм осадков, что соответствует 23-54% месячной нормы осадков в 30-49 мм. Как сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра, наиболее интенсивные снегопады отмечались на юге и востоке республики.

«Высота снежного покрова за 3 дня увеличилась на 1-14 см. Наибольший прирост пришелся на восточные и юго-восточные районы Удмуртии», - говорится в сообщении.

Ближайшей ночью в республике ожидается небольшой снег, ветер усилится до 10-13 м/с, температура воздуха составит -7..-12°С. Днем 18 января и в течение 19 января синоптики прогнозируют умеренный снег – менее интенсивный, чем в минувшие выходные дни. На дорогах сохранится снежный накат.

Днем 19 января, в Крещение, ожидается -2..-7°С. В течение дня температурный фон начнет понижаться.

20 января местами сохранится небольшой снег. Ночью ожидается 8..-13°С, днем -4..-9°С.

«По предварительному прогнозу, 20-21 января температурный фон на 2-3°С понизится», - сообщают синоптики

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