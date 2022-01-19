Неравнодушные жители Ижевска помогли машине скорой помощи выехать из заснеженного двора

Автомобиль вытаскивали 20 минут. Фото: очевидец

В Ижевске автомобиль скорой помощи, приехавший на вызов в один из дворов, застрял на нечищеной дороге и не смог самостоятельно выбраться из снежного плена. Об этом сегодня, 19 января, сообщили подписчики группы «ИГГС» во «ВКонтакте».

Фото: очевидец

Попытки экипажа вызволить машину своими силами успехом не увенчались. К счастью, поблизости оказались неравнодушные молодые люди. Один из них вооружился лопатой, а затем они все вместе подтолкнули автомобиль. Всего набралось семеро помощников.

«Огромное Благо Дарю неравнодушным молодым людям за спасение из снежного плена «Скорой», – поблагодарили отзывчивых ижевчан медработники.

По их словам, автомобиль пришлось вытаскивать около 20 минут под непрекращающимся снегопадом.

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