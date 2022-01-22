Погода на неделю в Ижевске: снежные ночи и до - 16°С

Будьте аккуратны на улицах. Фото: архив

По данным Росгидрометцентра, на этой неделе нас ожидают снежные ночи, днем чаще всего без осадков. Средняя температура днем -11°С, ночью - 16°С.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 24 января, в Ижевске дневная температура воздуха составит -8°С. и небольшой снег. Ночью до -10°С.

Во вторник, 25 января, днем: -11°С и без осадков, ночью будет -13°С местами небольшой снег.

В среду, 26 января, температура воздуха днем до -11°С и без осадков, а ночью небольшой снег и - 16°С.

В четверг 27 января, днем температура будет на отметке в -9°С. Ночью температура воздуха составит до -11°С. По предварительным данным, ожидается небольшой снег.

В пятницу, 28 января, в Ижевске будет облачная погода и без осадков. Температура днем до -12°С , ночью будет до -16°С.

В субботу, 29 января, будет без осадков и облачно. По предварительным данным, температура днем до -12°С , ночью будет до -16°С.

В воскресенье, 12 января, ожидается небольшой снег. Температура днем до -10°С , ночью будет до -15°С.

Желаем отличной недели!

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