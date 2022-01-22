Фоторепортаж из Дебес: самые яркие моменты первых двух дней всероссийских соревнований по шахматам

Фото: Сергей Суворов

В селе Дебесы Удмуртской республики проходят III Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди школьников из сельской местности. В них принимают участие более 250 спортсменов из 18 регионов России. В первые два дня турнира шахматисты сражались за звание лучшего в быстрых шахматах. Итоги первых шахматных баталий уже подведены, впереди еще два дня, посвященные блицу. Отметим, что играют ребята только в первой половине дня, а затем для них проводятся различные мероприятия. О самых ярких моментах соревнований в нашем фоторепортаже.

Представители одной команды не играют друг с другом. Фото: Сергей Суворов

В составе каждой команды должно быть не меньше одной девочки. Фото: Сергей Суворов

Всего за соревнования будет сыграно около 2500 партий! Фото: Сергей Суворов

Команда из Башкирии два года подряд занимала первые места. Отдадут ли пальму первенства ее соперники в этом году? Фото: Сергей Суворов

В свободное время для участников и тренеров предусмотрена насыщенная развлекательная и обучающая программа. Фото: Сергей Суворов

После первых партий школьники с удовольствием покатались на горке и поиграли в снежки. Фото: Сергей Суворов

Ребята с удовольствием приняли участие в игре «Снайпер в варежках». Фото: Сергей Суворов

Активно включились в состязания ребята всех возрастов. Фото: Сергей Суворов

Положительные эмоции заряжают шахматистов энергией для следующих поединков. Фото: Сергей Суворов

Открытие соревнований в 2022 году прошло в парке Чупчипал, благо погода позволила. Фото: Сергей Суворов

Для ребят во время церемонии открытия показали праздничное представление. Фото: Сергей Суворов

Александр Костьев, куратор федерального проекта «Шахматный всеобуч в России» провел для тренеров семинар. Фото: Сергей Суворов

В рамках турнира обсудили развитие шахматного образования и спорта в Удмуртской республике в 2022-2030 годах. Фото: Сергей Суворов

Приглашенные гости во время соревнований не удержались и сразились в шахматы. На фото: партия между вице-премьером Удмуртии Михаилом Хомичем и предпринимателем Иваном Чернышовым. Фото: Сергей Суворов

Все участники соревнований получили памятные сувениры. Всего же за 4 дня шахматных баталий будет разыграно 144 медали. Фото: Сергей Суворов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ударившего врача ножом 12-летнего подростка из Ижевска передали под опеку родственника

День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой