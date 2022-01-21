День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

День студента отмечается в России 25 января. Фото: Архив

25 января по всей стране отмечается Татьянин день и День студента. Мы собрали шесть мест, где вы сможете интересно отметить этот праздник. Но не забывайте про антиковидные меры: носите маску, не забудьте взять с собой QR-код.

Обратите внимание на подписи к фото – там вы найдете много интересных фактов о празднике!

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»

25 января

Начало в 18:00

Место проведения: Национальная библиотека Удмуртской республики, ул. Советская, 11

Что вас ждет: встреча с солистом рок-группы «Сны Африканца» – Александром Скворцовым (псевдоним «Африканец»). Он автор двух документальных фильмов об ижевском роке, снимал музыкальные видеоклипы.Сейчас Александр работает с молодежью в «Арт-Резиденции». На встрече Александр исполнит свои песни, почитает стихи, ответит на вопросы публики.

Условие входа: свободный по предварительной регистрации.

Возрастное ограничение: 16+

Самая длинная шпаргалка в мире была длинной 600 метров, студенты изготавливали ее 16 часов. Фото: :pixabay.com

Еще в этот день в Национальной библиотеке пройдет:

Интеллектуальная игра «Находчивый студент»

Время: с 10:00-17:00.

Возрастное ограничение: 16+

Блиц-тренинг «Профи-рейд» по информационным ресурсам Национальной библиотеки Удмуртии

Время с 10:00 до 17:00

Что вас ждет: вы научитесь искать информацию в карточном и электронном каталоге библиотеки, познакомитесь с информационными ресурсами, закрытыми для обычного интернет-пользователя, но доступными в здании библиотеки.

Возрастное ограничение 16+

Бонус! В этот день вы сможете бесплатно оформить читательский билет. Для этого нужно предъявить студенческий билет.

Возрастное ограничение 16+

VII СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ ИЖГТУ ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА

25 января

Начало в 19:00

Место проведения: Национальная библиотека Удмуртской республики, ул. Советская, 11

Что вас ждет: зрителей ждет волшебная атмосфера, бальные танцы в исполнении студенческих танцевальных пар.

Условия входа: Необходимо зарегистрироваться, чтобы увидеть все своими глазами.

Возрастное ограничение: 6+

Официально День студента стал праздником при Николае I — его отмечали только студенты-москвичи. Фото: Архив

ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ

25 января

Начало в 17.00

Место проведения: Дом Дружбы народов, ул. Орджоникидзе, 33А

Что вас ждет: церемония встречи гостей и торжественное открытие бала, танцевальные мастер-классы, концертная программа, фотосалон, торжественная церемония закрытия бала.

Условия входа: дресс-код – наряды в стиле 19 века (вечерние платья; строгий костюм или белая рубашка, брюки, туфли). Они обязательны как для участников бала, так и для зрителей.

Возрастное ограничение: +16

В Древнем Риме и Средние века «студентом» назывался человек работающий, старающийся, стремящийся и прилежно занимающийся. Фото: Архив

ДЕНЬ СТУДЕНТА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО

25 января

Начало с 16:00

с 17:30 до 19:00 – зажигательная дискотека и розыгрыш призов

в 19:00 праздничный салют

Место проведения: Парк Горького

Что вас ждет: традиционные гуляния «Студенчество Навсегда», дискотека с DJ ALEX ANDROSOVA, конкурсы, игры и подарки, «Зачётный квест» и праздничный салют.

Бонус! С 25 января по 1 февраля для всех студентов действует скидка 50 % на прокат коньков в парке Горького при предъявлении студенческого билета.

Условия входа: свободный

Возрастное ограничение:12+

В Древнем Риме и Средние века «студентом» назывался человек работающий, старающийся, стремящийся и прилежно занимающийся. Фото: Архив

BIG STUDENTS PARTY (БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА)

26 января

Начало в 22:00

Место проведения: IDOL CLUB, ул. Карла-Маркса, 246

Что вас ждет: стриптиз, барабанное сопровождение и лучшие треки. Диджеи вечера: CHIPV, MIT & LOW (DJ-set с барабанами), MIKKI, KASPER.

Условия входа: студентам по студенческому билету 100 рублей, без студенческого 200 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

Всего 200 лет назад в России XIX века студентам в кафе и ресторанах на спине писали их адрес, чтобы после бурных вечеров их могли доставить домой. Фото:pixabay.com

ДЕНЬ СТУДЕНТА С ГРУППОЙ «РЕЗИДЕНТ»

28 января

Начало в 21:00

Место проведения: «Пинта» на Молодёжной, 74

Что вас ждет: группа «Резидент», диджей со своим сетом, тематические интерактивы и розыгрыши.

Условия входа: забронировать столик необходимо заранее.

Возрастное ограничение 18+

Российские студенты часто берут на экзамен шоколадку как приятное дополнение и верят в то, что она поможет лучше сдать экзамен. Фото: Архив

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