День студента-2022 в Ижевске: где его провести и как покататься на коньках со скидкой

День студента отмечается в России 25 января. Фото: Архив
25 января по всей стране отмечается Татьянин день и День студента. Мы собрали шесть мест, где вы сможете интересно отметить этот праздник. Но не забывайте про антиковидные меры: носите маску, не забудьте взять с собой QR-код.
Обратите внимание на подписи к фото – там вы найдете много интересных фактов о празднике!
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН»
25 января
Начало в 18:00
Место проведения: Национальная библиотека Удмуртской республики, ул. Советская, 11
Что вас ждет: встреча с солистом рок-группы «Сны Африканца» – Александром Скворцовым (псевдоним «Африканец»). Он автор двух документальных фильмов об ижевском роке, снимал музыкальные видеоклипы.Сейчас Александр работает с молодежью в «Арт-Резиденции». На встрече Александр исполнит свои песни, почитает стихи, ответит на вопросы публики.
Условие входа: свободный по предварительной регистрации.
Возрастное ограничение: 16+
Самая длинная шпаргалка в мире была длинной 600 метров, студенты изготавливали ее 16 часов. Фото: :pixabay.com
Еще в этот день в Национальной библиотеке пройдет:
Интеллектуальная игра «Находчивый студент»
Время: с 10:00-17:00.
Возрастное ограничение: 16+
Блиц-тренинг «Профи-рейд» по информационным ресурсам Национальной библиотеки Удмуртии
Время с 10:00 до 17:00
Что вас ждет: вы научитесь искать информацию в карточном и электронном каталоге библиотеки, познакомитесь с информационными ресурсами, закрытыми для обычного интернет-пользователя, но доступными в здании библиотеки.
Возрастное ограничение 16+
Бонус! В этот день вы сможете бесплатно оформить читательский билет. Для этого нужно предъявить студенческий билет.
Возрастное ограничение 16+
VII СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ ИЖГТУ ИМ. М.Т. КАЛАШНИКОВА
25 января
Начало в 19:00
Место проведения: Национальная библиотека Удмуртской республики, ул. Советская, 11
Что вас ждет: зрителей ждет волшебная атмосфера, бальные танцы в исполнении студенческих танцевальных пар.
Условия входа: Необходимо зарегистрироваться, чтобы увидеть все своими глазами.
Возрастное ограничение: 6+
Официально День студента стал праздником при Николае I — его отмечали только студенты-москвичи. Фото: Архив
ГОРОДСКОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ
25 января
Начало в 17.00
Место проведения: Дом Дружбы народов, ул. Орджоникидзе, 33А
Что вас ждет: церемония встречи гостей и торжественное открытие бала, танцевальные мастер-классы, концертная программа, фотосалон, торжественная церемония закрытия бала.
Условия входа: дресс-код – наряды в стиле 19 века (вечерние платья; строгий костюм или белая рубашка, брюки, туфли). Они обязательны как для участников бала, так и для зрителей.
Возрастное ограничение: +16
В Древнем Риме и Средние века «студентом» назывался человек работающий, старающийся, стремящийся и прилежно занимающийся. Фото: Архив
ДЕНЬ СТУДЕНТА В ПАРКЕ ГОРЬКОГО
25 января
Начало с 16:00
с 17:30 до 19:00 – зажигательная дискотека и розыгрыш призов
в 19:00 праздничный салют
Место проведения: Парк Горького
Что вас ждет: традиционные гуляния «Студенчество Навсегда», дискотека с DJ ALEX ANDROSOVA, конкурсы, игры и подарки, «Зачётный квест» и праздничный салют.
Бонус! С 25 января по 1 февраля для всех студентов действует скидка 50 % на прокат коньков в парке Горького при предъявлении студенческого билета.
Условия входа: свободный
Возрастное ограничение:12+
В Древнем Риме и Средние века «студентом» назывался человек работающий, старающийся, стремящийся и прилежно занимающийся. Фото: Архив
BIG STUDENTS PARTY (БОЛЬШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА)
26 января
Начало в 22:00
Место проведения: IDOL CLUB, ул. Карла-Маркса, 246
Что вас ждет: стриптиз, барабанное сопровождение и лучшие треки. Диджеи вечера: CHIPV, MIT & LOW (DJ-set с барабанами), MIKKI, KASPER.
Условия входа: студентам по студенческому билету 100 рублей, без студенческого 200 рублей.
Возрастное ограничение: 18+
Всего 200 лет назад в России XIX века студентам в кафе и ресторанах на спине писали их адрес, чтобы после бурных вечеров их могли доставить домой. Фото:pixabay.com
ДЕНЬ СТУДЕНТА С ГРУППОЙ «РЕЗИДЕНТ»
28 января
Начало в 21:00
Место проведения: «Пинта» на Молодёжной, 74
Что вас ждет: группа «Резидент», диджей со своим сетом, тематические интерактивы и розыгрыши.
Условия входа: забронировать столик необходимо заранее.
Возрастное ограничение 18+
Российские студенты часто берут на экзамен шоколадку как приятное дополнение и верят в то, что она поможет лучше сдать экзамен. Фото: Архив
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