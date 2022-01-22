Гороскоп на неделю с 24 по 30 января: Раков ждет сладкая неделя, Водолеям стоит умерить свой пыл, а Львам пора встряхнуться

Что ждет вас на этой неделе? Фото: pixabay.com

ОВЕН

Овны, эта неделя подарит вам эмоциональный отдых. Звезды советуют вам посвятить время себе и восстановить внутреннее равновесие. Возможно, вам выпадет шанс сменить обстановку. Не упустите его.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, у звезд грандиозные планы на вас. Они приготовили много интересных событий на этой неделе. Не бойтесь выбраться из зоны комфорта. От вашей решимости будет зависеть ваша дальнейшая судьба.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, на этой неделе вам следует четко распланировать свое время. Вы рискуете опоздать на важные встречи. Не стоит искушать судьбу. Распишите все задуманное, а лучше заведите будильники на важные дни.

РАК

Раки, вас ждет сладкая неделя. Всю неделю вас будут угощать различными вкусностями. Возможно, кто-то таким соблазнительным способом планирует вас покорить. Что ж, у этого креативщика есть все шансы на успех.

ЛЕВ

Львы, если вы в последние дни чувствуете себя не в своей тарелке, то может быть стоит взять перерыв. Эта неделя отлично подойдет для встреч со старыми друзьями, а может даже и для шумных вечеринок. Вам пора встряхнуться и вернуть в свою жизнь яркость.

ДЕВА

Девы, если вы задумали покорить свою избранницу или избранника, то эта неделя отлично подойдет. Не бойтесь необычных и даже экстремальных идей. Вы сами будете в шоке от результата. Скажем по секрету, кто-то рискует очутиться в ЗАГСе.

ВЕСЫ

Весы, вам стоит внимательно пересмотреть свой круг друзей. Кажется, среди них завелись завистники. Такие люди могут сильно испортить вашу репутацию. Будьте осторожны, в этом вопросе лучше слушать разум, нежели сердце.

СКОРПИОН

Скорпионы, если вы задумали переезд, то смело решайтесь на него. Эта неделя подкинет вам много прекрасных вариантов. Также, могут возникнуть казусные ситуации на работе, но не бойтесь, вы со всем справитесь.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, вы будете победителями на этой неделе. В спорте, на работе, в личной жизни – везде вас ждет успех. Но сильно не расслабляйтесь, чтобы не снизить планку нужно очень много работать и быть внимательными.

КОЗЕРОГ

Козероги, вам на этой неделе предстоит решать конфликты. Причем конфликты могут быть не только с людьми, но и с самим собой. Старайтесь не идти на поводу у кого-то. В ваших же интересах слушать себя, а не окружающих.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям предстоит неделя самоконтроля. Много будет вам недоступно, например какая-то покупка. Не спешите впадать в депрессию. Нужно немного подождать и все будет. Тоже самое касается работы. Вам стоит немного умерить свой пыл, иначе вы рискуете остаться без сил и вдохновения.

РЫБЫ

Рыбы, на этой неделе постарайтесь уделить внимание своей семье. Если вы часто ругаетесь, то может стоит собраться и поговорить обо всем. Это может стать началом прекрасных и крепких взаимоотношений.

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