Храм святой мученицы Татианы откроют в Ижевске 25 января

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

В день памяти мученицы Татианы Римской, 25 января, в Ижевске откроют в честь святой. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

Храм находится по адресу улица Свердлова 7. О строительстве храма было сообщено еще в мае 2021 года. Ветхое здание, построенное на этом месте, было передано Ижевской епархии в аварийном состоянии. Два крыла отреставрировали, центральная часть стала храмом.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Первую Божественную литургию проведет митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Богослужение начнется в 08:00. На него могут прийти все желающие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Советская улица Ижевска с «изнанки»: нестандартные балконы, арочные окна и дом Лятушевича за забором

Отец-инвалид с 4 детьми из Удмуртии попал в реанимацию с опухолью мозга