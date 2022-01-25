Зимняя рыбалка: куда поехать и кого можно поймать в Удмуртии

Зимой можно поймать карася, карпа, окуня, щуку. Фото: архив

Любите побаловать себя и домашних ухой, но не знаете, куда бы отправиться на рыбалку? Специально для вас «Комсомолка» собрала места для ижевских рыбаков и подготовил советы, которые пригодятся в этом деле каждому.

ГДЕ ЛОВИТЬ ЩУКУ, ОКУНЯ, КАРАСЯ И СУДАКА ЗИМОЙ В УДМУРТИИ?

Мы подобрали несколько мест, где вы можете насладиться зимней рыбалкой. Часть из них находятся на территории города Ижевска, остальные за пределами республики.

Пироговский пруд (Удмуртская Республика)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 9 км

Время пути: 21 минута

Рыба, которую можно поймать: щука, окунь, карась

Маршрут до Пироговского пруда (от остановки «Собор Александра Невского») Фото: скриншот карты 2ГИС

Ижевский пруд (Удмуртская Республика)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 12,2 км

Время пути: 23 минуты

Рыба, которую можно поймать: окунь, щука

Маршрут от остановки «Собор Александра Невского» до Ижевского пруда. Фото: скриншот Гугл.Карт

Зуевы Ключи (Удмуртская Республика)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 154 км

Время пути: 2 часа 18 минут

Рыба, которую можно поймать: щука, судак, окунь

Маршрут от Собора Александра Невского до Зуевых Ключей. Фото: скриншот Гугл.Карт

Чепца (Удмуртская Республика)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 152 км

Время пути: 2 часа 31 минута

Рыба, которую можно поймать: щука, судак, окунь

Маршрут от Собора Александра Невского до реки Чепцы. Фото: скриншот Гугл.Карт

Река Позимь (Удмуртская Республика)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 29 км

Время пути: 47 минут

Рыба, которую можно поймать: щука, судак, окунь

Маршрут от Собора Александра Невского до реки Позими. Фото: скриншот Гугл.Карт

Кичкетан (Республика Татарстан)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 99,8 км

Время пути: 1 час 48 минут

Рыба, которую можно поймать: щука, судак, окунь

Маршрут от Собора Александра Невского до Кичкетана. Фото: скриншот Гугл.Карт

Красный Бор (Республика Татарстан)

Расстояние от Собора Александра Невского города Ижевска – 126 км

Время пути: 2 часа 5 минут

Рыба, которую можно поймать: щука, судак, окунь

Маршрут от Собора Александра Невского до Красного Бора. Фото: скриншот Гугл.Карт

КАКУЮ РЫБУ И КАК ЛОВЯТ ЗИМОЙ?

Даже несмотря на то, что зимой рыба ведет себя не так активно, как летом, можно рассчитывать на хороший улов: карася, карпа, окуня, щуки.

Карп

Поймать карпа зимой можно на мормышку или блесну. В качестве наживки лучше использовать мотыля. Для того чтобы получить хороший улов зимой, необходимо прикормить рыбу еще осенью, поскольку со временем она привыкнет к активной кормежке. Самые лучшие зимние период для ловли карпа – это потепление, которое продолжается несколько дней.

Карп. Фото:pixabay.com

Окунь

Лучшая погода для ловли окуней – спокойная, тихая и безветренная. Утром клев всегда сильнее. Днем и вечером он тоже есть, но длится недолго. Во время сильных морозов искать окуня следует в глубоких ямах и омутах.

Для ловли окуня лучше использовать мормышку или отвесную блесну. В качестве приманки для окуня можно использовать: мотыля, красного червя, кусочки свежепойманой рыбы, желательно, сородичей окуня.

Окунь. Фото: pixabay.com

Карась

Для зимней ловли карася потребуются специальные снасти, которые обладают высокой чувствительностью. В зимнюю пору карась осторожничает, поэтому на быструю поклевку рассчитывать не стоит. Он может довольно долго есть наживку, но при этом не клевать. Лучше всего ловить карася, если на улице солнечный морозный день.

Карась. Фото: pixabay.com

Щука

В начале зимы, по перволедью, щука более активна, чем в январе и феврале. Ее можно найти и недалеко от берега, и в самых глубоких местах. В глухозимье она скатывается ближе к руслу реки. Или к границам глубоких ям, если речь идет об озере. Чаще всего хищницы появляются с 8 до 9:30 утра, после чего происходит небольшая пауза, и уже ближе к 14:00 клев снова набирает обороты.

Щука. Фото: pixabay.com

Судак

Лучшее время для рыбалки – с вечера до раннего утра в течение всей ночи. В начале зимы хищник находится на мелководье. Здесь он часто выходит на охоту. Клев может продолжаться в течение всего дня. В середине зимы, с наступлением сильных морозов, рыба становится более вялой и уходит на глубину в места, богатые кислородом. В мелких водоемах может впасть в оцепенение и перестать кормиться.

Судак. Фото: архив

СОВЕТЫ ДЛЯ РЫБАКОВ

Ловить рыбу подо льдом можно сразу после того, как на водоемах образуется плотный слой льда, который не должен проваливаться от веса человеческого тела.

Лед из лунки выбрасывайте против ветра. Фото: pixabay.com

Прозрачный лед считается наиболее надежным, чем лед со снегом, трещинами и с множеством пузырьков. Фото: архив

НА ЧТО МОЖНО РЫБАЧИТЬ ЗИМОЙ

Зимой рыбу можно ловить на мормышку, блесну, на жерлицы, на балансир и удочку.

Зимняя блесна. Ее опускают на леске вертикально вниз и затем ритмично дергают короткое удилище, чтобы блесна находилась в движении. Фото: архив

Балансиры – это искусственная приманка, напоминающая маленькую рыбку. С помощью нее рыбак играет с рыбой и провоцирует на атаку. Фото: архив

Зимняя поплавочная удочка подбирается в зависимости от условий ловли, характера водоема и вида рыбы. Фото: pixabay.com

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ

Прозрачный лед считается наиболее надежным, чем лед со снегом, трещинами и с множеством пузырьков. Также слабее лед у остатков растительности, топляков, свай, на участках с обилием родников и на течении.

Если вы провалились под лед

Никто не может быть полностью застрахован от несчастья на льду, и вопрос не в том, как избежать этого, а что делать, если с человеком все-таки случилась беда и он провалился под лед.

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