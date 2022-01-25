Алина Загитова попыталась сыграть на баяне в Ижевске

Фото: instagram.com/azagitova/

Российская фигуристка-одиночница, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы и уроженка Ижевска Алина Загитова приехала на свою малую родину погостить у бабушки и дедушки. Об этом можно судить по сториз в ее инстаграме.

«Обожаю, когда бабайка [дедушка, прим. ред.] играет на баяне, а абика [бабушка] поет» - гласит подпись к публикации.

Примечательно, что Алина и сама попыталась обуздать музыкальный инструмент, о чем не преминула сообщить, дополнив сториз фотографией с соответствующей подписью.

Фото: instagram.com/azagitova/

Также девушка поделилась фотографией накрытого стола. Бабушка приготовила традиционную татарскую лапшу – токмач. На заднем плане можно разглядеть холодец.

Фото: instagram.com/azagitova/

Напомним, недавно Загитова станцевала в TikTok с блогером Даней Милохиным, их коллаборация на текущий момент набрала более 6 миллионов просмотров и более 450 тысяч лайков. Ранее Алина вела шоу «Ледниковый период» (6+) вместе с Алексеем Ягудиным, а Милохин был участником шоу в паре с двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Даней Милохиным

Олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова посетила Мексику и провела мастер-классы

Уроженка Удмуртии Алина Загитова отреагировала на зверское убийство кота Кузи в Северодвинске

Загитова, Бекмеметьев, Варшавский: как выглядели известные ижевчане в школьные годы и 1 сентября?