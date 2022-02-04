«Идешь по второму этажу – на первом слышно»: почему переехала самая известная травматология Ижевска и куда обращаться за экстренной помощью теперь

Травматология в Ижевске переехала с улицы Краева на улицу Труда Фото: Амир Закиров

Про «травматологию на Краева» в Ижевске слышал каждый, даже если не приходилось там бывать. С начала 90-х люди обращались туда, если упали на улице, получили укус собаки или поранились. Но историческое здание за годы сильно обветшало, и в мае 2021 года было принято решение, что оказывать медицинскую помощь в нем уже нельзя.

1 февраля состоялся долгожданный переезд травмполиклиники на адрес ул. Труда, 1. Мы успели побывать в прежнем помещении, а затем посетили новое. Как говорится, почувствуйте разницу.

НА КРАЕВА – ТЕПЕРЬ ЗАКРЫТО

31 января травмполиклиника на ул. Краева честно отработала свой последний день. Прием осуществлялся, но везде можно было увидеть признаки предстоящего переезда: коробки, стопки документации, связанные для перевозки.

Скоро переезд… Фото: Амир Закиров

Как рассказал заведующий отделением экстренной помощи врач-травматолог Александр Долгов, ремонтировать здание пытались много раз, но все равно ветхая постройка давала о себе знать. Построено бывшее здание травматологической поликлиники было в 1940 году.

Даже таблички на кабинетах потрескались от времени Фото: Амир Закиров

«Снаружи строение кирпичное, но перекрытия в нем все деревянные. По второму этажу идешь – на первом слышно», – вспоминает Александр Долгов.

Здание давно требовало ремонта Фото: Амир Закиров

Крыша часто текла, и несколько раз верхний этаж заливало, система отопления тоже периодически ломалась; лифт работал через раз, что было очень неудобно для маломобильных пациентов и самих врачей, так как многое оборудование находилось на втором этаже.

Старая травматология располагалась в здании 1940 года постройки Фото: Амир Закиров

Лифт работал плохо, а без него маломобильные пациенты не могли попасть на второй этаж Фото: Амир Закиров

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С 1 февраля получившим травму ижевчанам оказывают медицинскую помощь в новой травматолого-ортопедической поликлинике на ул. Труда, которая расположена в здании ГКБ № 6. Уже в первый день здесь было принято 75 экстренных и более 60 плановых пациентов. Работает поликлиника круглосуточно.

Пандус в старой и новой поликлиниках Фото: Амир Закиров

Условия, конечно, несравнимые. Помимо новых светлых и чистых кабинетов, здесь появилась возможность расширенной диагностики. В поликлинике уже работает новый цифровой рентгеновский аппарат, завершается подготовка кабинета УЗИ, а также появился доступ к КТ, ранее уже имевшемуся в больнице.

А вот коридор поликлиники – старой и новой Фото: Амир Закиров

«Здесь круглосуточно принимают два доктора, оборудован антирабический кабинет, большая перевязочная и гипсовая, новый цифровой рентген-кабинет. Снимки из рентген-кабинета сразу поступают на компьютер врача, пациенту не нужно ждать. В поликлиническом отделении принимают повторных и ортопедических пациентов, а также оборудовано отделение восстановительного лечения, где можно будет пройти физиолечение и массаж», – рассказывает главный врач ГКБ № 6 Надежда Вдовина.

За первый день в новую поликлинику обратилось более 70 экстренных пациентов Фото: Амир Закиров

Сейчас штат состоит из 10 врачей-травматологов и ортопедов, а также 22 сотрудников среднего медперсонала. Весь коллектив, за исключением нескольких пожилых врачей, принявших решение уйти на пенсию, перебрался в новую травмполиклинику из прежней. Обещают, что команда еще будет пополняться.

Перевязочная, или малая операционная, – здесь можно делать практически любые манипуляции под местной анестезией Фото: Амир Закиров

УКУС ОБЕЗЬЯНЫ И ПРОНЗЕННОЕ ПЛЕЧО

На вопрос, как работается на новом месте, врачи улыбаются и говорят, что еще не успели опомниться, – вчера отработали по старому адресу, а сегодня уже все другое: кабинеты, оборудование. Но, конечно, чувствуется, что стало удобнее, чище, современнее.

Александр Долгов, врач-травматолог, заведующий отделением экстренной помощи Фото: Амир Закиров

«Во время ремонта мы приходили, процесс на наших глазах происходил, потом помогали прибираться, готовили себе рабочие места. Но все равно пока непривычно: здесь урна не на месте стоит, там крючка не хватает Со временем обживемся, главное, что для работы все есть!» – делится заведующий отделением.

Новая поликлиника оборудована достаточным количеством колясок и каталок Фото: Амир Закиров

Видно, что работникам одновременно и радостно, и совсем чуть-чуть грустно, ведь там, на старом месте, остались воспоминания. Не все они хорошие, много тревожных и даже страшных, но все это часть огромного врачебного опыта.

Теперь у врачей есть возможность использовать аппарат КТ Фото: Амир Закиров

«Сложно сказать, какие из наших пациентов были самыми тяжелыми, – много было разных случаев, и каждый уникален по-своему. Например, лет 15 назад к нам принесли наркомана без сознания. Товарищи, видимо. Принесли и оставили на крыльце. Мы смогли привести его в чувство, а он на нас же кинулся, потому что «кайф испортили» – пришлось полицию вызывать», – рассказывает травматолог.

Гипсовая – незадолго до нашего прихода здесь накладывали повязку одному из пациентов Фото: Амир Закиров

В другой раз обратилась целая семья: приехали в час ночи с жалобой на то, что их всех покусал еж. Других ижевчан во время отпуска покусала… обезьяна. А однажды приехал плотник, которому во время строительных работ деревянная рейка прошила плечо – прошла через мягкие ткани насквозь, как копье. Больше всего врачи удивляются, что люди в такие моменты не вызывают скорую помощь, а добираются в травмполиклинику сами. Возможно, сказывается шок.

Два врача принимают в травмполиклинике круглосуточно Фото: Амир Закиров

ТРАВМАТИЗМ В 2021 ГОДУ

Пользуясь случаем, мы не могли не спросить, каким с точки зрения травматизма был минувший 2021 год. Оказалось, ничего выдающегося.

«В течение года количество пациентов у нас примерно одинаковое. Экстренных – примерно три тысячи в месяц. Немного понизилась статистика в связи с пандемией коронавируса – люди чаще остаются дома. Хотя значимый спад был только весной 2020 года, во время локдауна», – говорит Александр Долгов.

В новой поликлинике два больших лифта Фото: Амир Закиров

Зимой примерно половина случаев – это падения на льду. И здесь травматологи напоминают, что, если на улице скользко, человек должен помнить о собственной безопасности: надевать удобную обувь или даже «ледоступы». А пожилым людям не рекомендуется выходить из дома в темное время суток и пренебрегать при прогулках тростью.

Новый рентгеновский аппарат Фото: Амир Закиров

Обморожений в этом году случалось не так много, но, что интересно, первый случай был зафиксирован в октябре – один из дачников плохо утеплил ноги.

А вот укусов собак становится больше, но пика число случаев достигает весной и летом. Сейчас – более спокойно, так, 1 февраля уже по новому адресу обратилось шесть человек, четверо из которых пришло на вторичный прием; а 2 февраля – восемь, тогда как летом в день приходит по 20–40 укушенных животными. Хотя бывают и такие случаи: собака только понюхала человека, а он уже просит, чтобы ему сделали прививку от бешенства.

Снимки высокой четкости сразу же попадают на монитор Фото: Амир Закиров

Кстати, определенная часть пациентов путает, куда с какой жалобой приходить, обращаясь в травматологию с ревматизмом или другими хроническими болями. По возможности врачи тоже оказывают им помощь, перенаправляя затем к нужным специалистам.

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