В первый рабочий день врачи приняли 75 экстренных пациентов в травматологии на улице Труда в Ижевске

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В Ижевске с 1 февраля свою работу начала травматологическая поликлиника. Ее новый адрес: ул. Труда, 1. В первый день работы больницы врачи уже оказали помощь 75 экстренным и более 60 плановым пациентам. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

«Благодаря решению о разделении потоков пациентов мы смогли увеличить пропускную способность поликлиники. В экстренном отделении, которое находится в здании стационара ГКБ №6, создана доступная среда для пациентов. Здесь круглосуточно принимают 2 доктора, оборудован антирабический кабинет, большая перевязочная и гипсовая, новый цифровой рентген-кабинет. Снимки из рентген-кабинета сразу поступают на компьютер врача, пациенту не нужно ждать. В поликлиническом отделении принимают повторных и ортопедических пациентов, а также оборудовано отделение восстановительного лечения, где можно будет пройти физиолечение и массаж», - рассказала главный врач ГКБ №6 Надежда Вдовина.

Сейчас в поликлинике работают 10 врачей-травматологов и ортопедов, а также 22 сотрудника среднего медперсонала. Все они отмечают, что на новом месте работать стало значительно комфортнее.

«Старое здание было морально устаревшим и очень неудобным и для врачей, и для пациентов. Очень часто выходил из строя лифт, ломалась система отопления, несколько раз нас заливало. Здесь, конечно, условия лучше на порядок - современное оборудование, комфорт для пациентов. И мы очень рады, что этот переезд состоялся», - поделился врач-травматолог, заведующий отделением экстренной помощи Александр Долгов.

Напомним, что глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал переезд поликлиники еще декабре 2020 года. В конце мая 2021 года стало известно, что травматология переедет в здание ГКБ №6.

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