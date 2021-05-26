Травматологическая поликлиника в Ижевске переедет в здание ГКБ №6 на улице Труда

Травматология в Ижевске переедет в другое здание Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новым местом размещения травматологической поликлиники в Ижевске станет стационар ГКБ №6 по адресу: ул. Труда,1. Основные причины переезда – труднодоступность старого здания для маломобильных групп и несоответствие современным санитарным нормам. Об этом сообщает Минздрав Удмуртии.

Действующее здание, расположенное на улице Краева, было построено в 1940 году. Маломобильным гражданам, составляющим основную часть пациентов поликлиники, добраться до него было непросто, а возраст здания накладывал ограничения по ремонту – например, модель лифта, которому требовалась замена, уже снята с производства.

Минздрав подготовил около 10 вариантов размещения здания (в качестве критериев отбора выступили транспортная и пешая доступность травматологии, особенно для маломобильных категорий пациентов, минимальная стоимость затрат на ремонт и дооснащение помещений, а также возможность оказания экстренной помощи при серьезных травмах и возможных осложнений от них). Выбор выездной комиссии, возглавляемой Главой УР, пал на ГКБ № 6 МЗ УР по адресу г. Ижевск, ул. Труда, 1. Травматологическая поликлиника займет часть здания и будет оснащена отдельным входом.

«Конечно, переезд травматологической поликлиники повысит уровень доступности и качество оказания медицинской помощи. Переезд предусматривает и переоснащение поликлиники, обновление материально-технической базы, создание комфортных условий не только для медицинского персонала, но и для пациентов. Также преимуществом для пациентов станет транспортная доступность, размещение рядом многопрофильного стационара, наличие двух МРТ. Это позволит оказывать пациентам с сочетанными травмами или сложными случаями медицинскую помощь на месте и в полном объеме», - прокомментировала решение заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук.

«Размещение травматологической поликлиники на базе действующей многопрофильной больницы позволит нам решить не только существующую проблему качества оказания медицинской помощи, но и даст возможности для развития травматологической службы в будущем. После разворачивания поликлиники будет рассмотрена возможность размещения отделения стационара, а в перспективе можно будет говорить об организации многопрофильной службы реабилитации», - отметил министр здравоохранения Георгий Щербак.

Уже в мае в новом помещении начнутся ремонтные работы. Всего на ремонт и переоборудование выделено около 70 млн рублей. Завершить переезд планируют до октября текущего года.

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