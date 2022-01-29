Восточный гороскоп на 2022 год: Обезьян ожидают приключения, а у Тигров исполнятся сокровенные мечты

Хозяин 2022года Тигр благоволит к тем, кто настойчив и целеустремлен Фото: pexels.com

Год Черного Водяного Тигра наступает 1 февраля 2022 года, с этого дня нас ждут события, которые во многом определят нашу судьбу. В достижении целей на первый план в этот год выходят гибкость и хитрость.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Великолепный год во всех жизненных сферах. Появятся новые возможности для развития и роста, недоступные ранее перспективы. В личной жизни год Тигра обещает вам качественные изменения.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

На вашей улице будет праздник длиною в год. Одни решать вопрос с приобретением недвижимости, другие вступят в брак. Любой ваш проект будет успешным, перспективным и результативным. Прислушивайтесь к своей интуиции.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Год исполнения сокровенной мечты. Проявляйте себя, тогда вы и по карьерной лестнице продвинетесь, и конкурентов обойдете. Вас ждет крайне приятный год, все будет складываться в вашу пользу.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Год колоссальных внутренних перемен и принятия судьбоносных решений. Ваша жизнь может развернуться на 180 градусов. Что касается семьи, то 2022 год порадует вас каким-то важным и значимым событием.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Для того, чтобы были силы на развитие, необходимо следить за своим здоровьем. Год прекрасно подходит для выгодных финансовых вложений в недвижимость. Кто-то решится переехать в другой город или даже страну.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Тигр подарит вам энергию и высокую концентрацию. В работе вы можете достигнуть высоких результатов и даже прославиться. Главное, получать удовольствие от процесса. Прекрасный период, чтобы заняться спортом.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Время свежих идей для старта и новых проектов. Вполне возможно, что некоторым придется сменить место работы. Приятные сюрпризы ждут и в личной жизни. Будьте смелыми и активными.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ваша жизнь как будто обнулиться. Новая работа, новое место учебы, смена социального статуса, вступление в брак или, напротив, развод. Откажитесь от всего старого и ненужного.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для вас это год приключений. Однако в начале года не проявляйте излишнюю активность. Вам не раз придется вставать перед выбором, тщательно обдумывайте все шаги. Грамотно распределяйте финансы, чтобы не думать о нехватке денег.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Тщательно проверяйте информацию и документацию! Советуйтесь по всем важным вопросам с людьми, которым доверяете. Обратите внимание на здоровье. Есть вероятность длительного путешествия или даже миграции.

Собака (1970, 1982,1994, 2006, 2018)

Ваша активность откроет денежный поток и принесет хороший доход. Здоровье будет крепким. Постарайтесь ослабить самоконтроль и доверяйте жизни, она выведет вас к нужным берегам.

Кабан (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

К вам придут отличные возможности, нужные люди и необходимая энергия. Перед принятием важных решений обращайтесь к мудрой женщине. Вы будете востребованы и сможете легко монетизировать свои способности.

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